2 BÜYÜKŞEHİR 2 ZİHNİYET

Geçen hafta Konya'daydım. 60 sene önce ayrıldığım bu şehri her gidişimde daha bir gelişmiş bulurum. Yeni açılan geniş caddeleri çınar ağaçlarıyla gölgelenmiş, her taraf yemyeşil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri çok güzel işler yapmış. İlk defa gördüğüm 3 kültür kurumunu anlatmak istiyorum.

KONYA BİLİM MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİ- TAK destekli ilk bilim merkezi, toplumun her kesiminde bilime olan merakı artırmak amacıyla kurulmuş. 26 bin 250 metrekarelik kapalı alanda tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem ve seyir kulesi, gezegen evi (planetaryum), konferans salonları, laboratuvarları ve çocuk kütüphanesi ile toplumun tamamına hizmet veriyor.

Özel ışıklandırılmış ilgi çekici galerilerde anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinde öğretim gören öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmeleri teşvik ediliyor.

Konya Bilim Merkezi'nin ana binası içinde Bilimin Sultanları, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar ve AFAD Farkındalık Sergisi olmak üzere 7 farklı tematik sergi galerisi bulunuyor. Sergilerin içerisinde ziyaretçilerinin interaktif olarak dokunup inceleyebileceği onlarca düzenek bulunuyor.

KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ

Türkiye'nin ilk kelebek bahçesi ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 7.200 m2 kullanım alanına sahip.

Yetişkinlere özellikle de çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurulmuş.

60 farklı türde aylık 20.000 adet canlı kelebek uçuşmaktadır. Bunlar Kostarika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden getirilmiş. Ayrıca 195 türde canlı bitki, var. Selçuklu Belediyesi'nin eseri olan bahçe, mimarisi ve iç düzenlemesiyle etkileyici ve çarpıcı bir mekan.

PANORAMA KONYA MÜZESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olup Türkiye'de Hz.

Mevlana'nın hayatının dönüm noktalarını anlatan ilk ve tek müzedir. Ayrıca 1245'li yılların Konyası'nı tanıtan 360 derecelik kubbeli bir panoramadır. İstanbul 1453 Panorama' dan sonra ikinci kubbeli panorama oluyor. Müzenin hedefi, Konya'nın tarihi mekanlarını tanıtmak, o yapıların inşa edildiği dönemde yaşayan Hz. Mevlana ve ailesinin hem Konya hem de Konya halkı üzerinde bıraktığı etkileri gösterebilmektir.

Avlu bölümünde etkileyici bir düzenleme içinde Türkiye ve dünyadaki Mevlevihanelerin maketleri yer alır.

İZMİR FARKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yayını "Bizim İzmir" dergisinin Temmuz sayısı önümde. Bu belediyemizin; kendi kökünden kopuk, milli değerlere mesafeli, kültürümüzle barışık olamayan zihniyetinin örnekleri burada da karşımıza çıkıyor. Belediyenin "İzmir Art" diye bir etkinliği var.

"İzmir Art kentin kültür-sanat gündemini bünyesinde toplayan bir oluşum" imiş.

Sormadan edemiyorum, neden "İzmir Sanat" değil de "İzmir Art"? Bu yılki fuarın ana temalarından biri "Terra Madre". İzmir'in her yerinde boy boy afişlerde "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" yazıyor.

İnternete bakarak anlamını öğrenebildim, "Toprak Ana" demekmiş. Ama afişlerde bu kelimeler yok. Sanki İzmir bir müstemleke şehri. Kendi halkından kendi dilini esirgeyen bu zihniyete yazıklar olsun!