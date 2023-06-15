İzmir Kültür Sanat Fabrikası -2

Evvelki hafta değindiğimiz gibi geçen aylarda şehrimiz yeni bir kültür ve sanat ortamına kavuştu. Alsancak'ta eski Tekel Sigara Fabrikası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilip, yeni yapılar da ilave edilerek "İzmir Kültür Sanat Fabrikası" adıyla hizmete sokuldu. 17 bin metrekarelik geniş bir mekan içinde 20 bin metrekare tutarında kullanım alanına sahip çeşitli binalar bulunmaktadır. Müze, Kütüphane ve Sergi Salonu olarak kullanılan bu yerde iki önemli kuruluş daha yer almaktadır.

Bunlardan biri "İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu" olup, şimdiye kadar doğru dürüst bir yeri bulunmayan bu kurum kalıcı ve güzel bir mekana kavuştuğu için şanslı sayılır. Bundan sonra daha verimli çalışmalar yapması beklenir.

ÖNEMLİ BİR İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası bünyesinde yer alan bir başka kültür mekanı "Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi" adını taşımaktadır. Bu kütüphanenin asıl sahibi ses sanatçısı, sahaf, müzikbilimci ve yazar Ümit Yazıcı'dır. Kendisi idealist bir Klasik Türk Musıkisi hayranı, icracısı ve araştırcısıdır. Ömrünü Türk müziğiyle ilgili kitaplara, notalara, araştırmalara harcamış, bunların peşinde bıkmadan koşarak çok zengin bir kütüphane ve koleksiyon meydana getirmiştir. Aynı zamanda sahaftır, elinde paha biçilmez kitaplar, elyazmaları, nadir eserler ve musiki ile ilgili her türlü malzeme birikimi mevcuttur.

İşte bu idealist insan nesi var nesi yoksa bu kütüphaneye bağışlamıştır. Senelerdir bu işin peşindeydi. Nihayet muvaffak oldu. Kitaplarının buradaki 600 metrekarelik salona taşınması, tasnifi, yerleştirilmesinde, sağlığını tehlikeye atacak ölçüde bilfiil çalışmaktadır.

Burada yaklaşık yüz bin kitap, dergi, nota ve gazeteden oluşan özel bir koleksiyon ve yüzbinlerce eserlik ses arşivi vardır. Kütüphane bünyesinde yıl boyunca çeşitli periyodik etkinlikler düzenlenecektir.

ÖZEL KÖŞELER

Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi'nde şöyle köşeler vardır: Emrehan Küey Kitapları Köşesi'nde tarih, edebiyat, sosyoloji, arkeoloji, kent kültürü gibi çeşitli alanlardaki yayınlar sunuluyor. Emrehan Küey (1955-2006) önemli bir Türk kültür ve irfan insanı olup, ömrünü kitaplara ve milli kültüre adamış müstesna bir kimseydi. Vefatından sonra onun bir kısım kitaplarını satın alan Ümit Yazıcı, bir kadirşinaslık örneği olarak bu eserleri ayrı bir köşede hizmete sunmuştur.

İzmirli Besteci Râkım Elkutlu Türk Musikisi İhtisas Kitapları Köşesi'nde musiki teorisine, edebiyat ve kültürüne ait eserler ile nota yayınlarına ilişkin nadir malzemeler bulunmaktadır.

Dr. Ayhan Sökmen Türk Musikisi Matbu ve Yazma Eserler Teşhir Bölümü'nde çeşitli el yazısı notalar, bazı nadir mecmua örnekleri, fasıllar, biyografik notlar ile musikişinaslara ait mektuplar ve tebrik kartları yer alır.

Ali Rıza Avni Tınaz Türk Musikisi Dijital Kayıt Arşivi'nde ses kayıt teknolojisinin kullanılmasından bu yana Türk Musikisi sanatçılarının çeşitli türlerde seslendirdikleri eserlerin icra kayıtları bulunmaktadır. Başka arşivlerde olmayan nadir ses kayıtlarının dijital ortamda paylaşıldığı bu arşiv, bu alandaki araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. Bu arşivde taş plaklardan günümüz kayıtlarına kadar birçok ses ve saz sanatçısının seslendirdiği, klasik dönemden modern döneme Türk Musikisinin çeşitli dönemlerine ait olan eserler vardır. Bu yüz binlerce eserin icra kaydı Türk Musikisi icra kayıt tarihine ışık tutacaktır. Bilhassa ses icrası incelemelerinde bulunan sanatçı ve araştırmacıların ilgisini çekeceği muhakkaktır.