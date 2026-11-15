Arda Güler’e eşlik etmeliler

Milli Takım'da değişmesi gereken yalnızca skor değil, sahadaki sorumluluk anlayışı da olmalı. Arda Güler'in yeteneğine güveniyoruz ancak bu takımın başarısı tek bir yıldızın omuzlarına bırakılamaz. Milli Takımımız için artık yeni bir sınav zamanı. Belçika karşısında İzmir'de alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından gözler Fransa deplasmanına çevrildi. Skor tabelası yine istediğimiz gibi değildi. Ancak bu karşılaşmadan çıkarılması gereken dersler var. Çünkü Fransa gibi güçlü bir rakibin karşısına çıkarken sadece mücadele etmek yetmez; doğru oynamak, doğru karar vermek ve takım halinde hareket etmek gerekir. Belçika karşısında gördüğümüz en önemli gerçeklerden biri, Arda Güler'in bu takım için ne kadar özel bir futbolcu olduğu. Genç yıldızımız, oyun aklıyla, topla ilişkisiyle ve dar alanlardaki becerisiyle fark yaratabilecek kapasitede. Ne zaman top ayağına gelse takımın hücumuna başka bir anlam katıyor. Ancak burada önemli bir sorun var. Arda'nın ortaya koyduğu futbolun karşılığını alabilmesi için takım arkadaşlarının da onun seviyesine yaklaşması gerekiyor.

BASİT HATALARDAN KAÇINMALIYIZ

Bir takımın bütün yaratıcılığını tek bir oyuncudan bekleyemezsiniz. Arda topu aldığında önünde seçenekler olmalı. Koşu yapan, boş alan yaratan, pas isteyen, rakip savunmanın dengesini bozan oyunculara ihtiyacımız var. Aksi halde Arda'nın yeteneği zaman zaman bireysel çabaların ötesine geçemiyor. Bizim istediğimiz, Arda'nın yalnızca bir şeyleri değiştirmeye çalışan değil, etrafındaki oyuncularla birlikte oyunu değiştiren bir futbolcu olması. Fransa karşısında öncelikle yapılması gereken, takım boyunu doğru ayarlamak. Belçika maçında rakibe zaman zaman fazla alan bıraktık. Böyle seviyedeki takımların kaliteli ayaklarına geniş alanlar verirseniz bunun bedelini ödersiniz. Özellikle savunmadan hücuma geçişlerde daha dikkatli olmalıyız. Her topu kazandığımızda aceleyle ileri gitmek zorunda değiliz. Bazen oyunu sakinleştirmek, pas yapmak ve rakibin yerleşimini bozmak da hücumun bir parçasıdır. Yapmamamız gerekenlerin başında ise bireysel hataları tekrarlamak geliyor. Fransa'nın hücum gücü ortada. Savunmada konsantrasyon kaybına, gereksiz top kayıplarına ve kolay geçiş hücumlarına izin vermemeliyiz. Üstelik yalnızca savunma oyuncularından kusursuz bir performans beklemek de doğru değil. Önde başlayan baskı, orta sahadaki yardımlaşma ve savunma arkasına atılan toplara karşı alınacak önlemler bir bütün olarak düşünülmeli.