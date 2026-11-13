Isparta bereketi

İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği Funda Büyükhan başkanlığında, kardeş kuruluşlarla ortak faaliyetlere devam ediyor. Bu defa 23 Ekim günü Isparta'da buluşuldu. Türk Kadınları Kültür Derneği ile ortak bir etkinlik düzenlendi. Kerim Güç'ün yönettiği panelde önce ben Samiha Ayverdi'in hayatı, eserleri ve kişiliği hakkında bilgi verdim. Ardından Burdur'dan Doç. Dr. Bahanur Özkan Bahar Ayverdi'inin Abide Şahsiyetler eserinden hareketle, Hz. Mevlana ve Yunus Emre'nin irfan hayatımızdaki yeri hakkında konuştu. Son olarak Katip Çelebi Üniversitesi'nden Ünal Şenel Ayverdi'nin çeşitli yönlerine değindi.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki Paneli yüze yakın dinleyici ilgiyle izledi. Türk Kadınları Kültür Derneği Isparta şubesi başkanı Serap Özkahraman ve Dernek ilgileri çok iyi ev sahipliği yaptılar. Ayrıca aynı derneğin Ankara genel merkezinden, Adana, Denizli ve Konya şubelerinden yönetici ve temsilciler de vardı.



ISPARTA ŞEHRİ

Isparta şehir merkezini çok beğendim. Temiz, bakımlı, bol ağaçlı, canlı bir şehir. Belediye hizmetlerinin hayli başarılı olduğu görülüyor. Isparta yöresi 1300 yılında Hamitoğulları'nın egemenliğine girdi, 1390 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Dokumacılık, bağcılık, boyacılık son derece ilerlemiş bulunuyordu. Isparta'nın gelişimi, düzenli karayollarının canlandırdığı ticaret sayesinde 1950'li yıllardan sonra daha belirgin bir hal aldı. Buna ek olarak gülyağcılık ve halıcılıktaki hamleler dikkati çekti. Ticaret ve sanayi alanındaki bu hareketlilik Isparta'yı bir çekim merkezi haline getirdi.

NAZİK ERİK HOCA

İkinci gün bize şehri gezdirdiler. Önce Gülcüler Mezarlığı'nda Nazik Erik Hoca'nın kabrini ziyaret ettik. Nazik Hoca (1919-2012) Isparta'da yetişmiş çok değerli bir edebiyat öğretmeni, önemli bir kültür ve irfan insanıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Reşit Rahmeti ve Fuat Köprülü gibi hocalardan ders gördü. Antakya, İskenderun, Manisa, Ankara, Kayseri, Samsun ve Isparta'da öğretmenlik yaptı. Lise, yüksekokul ve üniversitelerde Edebiyat ve Türk Dili dersleri okuttu. Şehrini çok seven Nazik Hoca Isparta'dan hiç kopmadı. Emekli olduktan sonra bütün zamanını burada geçirdi ve yeni Açılan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri verdi.

Nazik Hoca Samiha Ayverdi'yi ve eserlerini tanıdıktan sonra tasavvuf alanının derinliklerine daldı. Buradan öğrendiklerini çok iyi özümseyip içselleştirdi ve durup dinlenmeksizin öğrencilerine ve çevresindekilere anlattı. Öğretmenliği çok sevdi, pek çok öğrenci yetiştirdi. Ama bildiğimiz, sıradan öğretmenlerden değildi. Sınıfta, koridorda okul bahçesinde ve evinde müsait gördüğü öğrencilerine bildiklerini bıkıp usanmadan anlattı. Onların gönüllerini ve ruhlarını beslemeye özen gösterdi. Her birine kendilerini tanımalarını ve özlerindeki cevheri geliştirmenin yollarını da öğretti. Birçok kitabı çıktı. Benim Ispartam, Ulu Çınarın Gölgesinde, Orda Bir Medeniyet Var Uzakta, Türkiye'de Anadil Öğretimi bu kitaplardan birkaçıdır.