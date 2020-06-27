Türkiye'de iç turizm, üniversite sınavlarının sona ermesiyle tırmanışa geçer. Bu hafta sonu da sınavlar bitiyor. Yeni normal dönemin en yenisi şimdi başlıyor.

Kuralları artık herkes biliyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik virüse karşı neredeyse yüzde 100'e yakın koruma sağlıyor. Yeni normalin en önemli sorunu ise bu bildiğimizi, uygulamaya geçiremememizden kaynaklanıyor.

Bilmek önemlidir. Hadi konunun dışına çıkalım. Bugün size belki bilmediğiniz bazı notlar vereyim.

Örneğin Evren ne renktir? Siyah mı? Hayır. Güzel bir latte kahvesi rengindedir. Yani günümüzde böyle ama milyarlarca yıl önce başka renkteydi. Ya da ahtapotun kollarından fazla beyni olduğunu biliyor musunuz?

Sekiz bacaklı ahtapotun dokuz beyni vardır. Suyun rengi şeffaf değil soluk mavidir. Yağmur damlaları da gözyaşı gibi değil küp şeklindedir.

Birçoğumuz doğru bildiğimiz yanlışlarla yaşayıp gidiyoruz. Peki böyle ne kadar yaşarız? Bilim adamlarına göre en fazla 5 milyar yıl. Çünkü Güneş'in en fazla o kadar ömrü kaldı.



GENÇLER IHLAL EDIYOR

Yani istesek de istemesek de "bilmeden" yaşama şansımız yok.

Konuya geri dönelim. Maske, mesafe ikilisini dünya yüzeyinde şu an itibariyle bilmeyen yok. Durum böyleyken bizim gençler, bu hafta sonu itibariyle yaz özgürlüğüne yelken açacak. Araştırmalar da gösteriyor ki maske-mesafe kuralarını en çok gençler ihlal ediyor.



BIKMADAN UYARMALI

Yeni normalin en yenisinde gençlere büyük iş düşüyor. Anne babalara çok daha fazlası... Bıkmadan usanmadan uyarmak gerekiyor. Çünkü bu işin geri dönüşü yok. Tüm bunları yazmamın nedeni, geçtiğimiz haftayı turizm bölgelerinde geçirdim ve gördüğüm durum şu, otelcisi tüm kurallara uyuyor. Restoranı, kafesi uyuyor. Ama gençlerimizi sanırım bu konuda daha çok aydınlatmamız gerekiyor.



UYGULAMADA SIKINTI VAR

Alman Bild Gazetesi'nin muhabiri Michael Quandt'ın turist gibi geldiği Antalya'da, havalimanından başlayıp otele, oteldeki konaklamaya ve geri dönüşe kadar uzanan seyahat sürecini yazdığını biliyorsunuzdur.

Kaleme aldıkları aslında Türkiye'nin önlemleri. Ne diyor, "Almanya'da bile bunlar yok" diyor. Yani aslında tüm önlemler var. Peki vaka sayısı neden düşmüyor? Nedeni biziz. Ne oluyorsa bildiğimiz kuralları uygulamamaktan oluyor.

Yeni normalde güzel bir tatil yapmak istiyorsak, gençler başta olmak üzere bu kurallara uygun davranmamız gerekiyor. Çünkü yazın sonu kış. Kasım, Aralık gibi vaka sayısında yeni bir artış olacağı görüşü hakim. Aşı olmadan da bu işin çaresi olmadığını biliyoruz. Ekonominin çarklarının dönmesi gerektiğini de biliyoruz. O olmazsa hayatın daha çileli olacağı konusunda hemfikiriz.



EN ÇOK KONUSULAN KONU

Eş dost arasında her sohbetin ana konusu da Covid-19. Bu kadar çok konuştuğumuz başka bir konu artık yok. Dönüp dolaşıp virüsün önlemeyen yayılımı için "Ne zaman bitecek" diye de birbirimize soruyoruz. Yatıyoruz kalkıyoruz, virüs. Tüm buna rağmen hangimiz bakkala manava gittiğinde maskesini takmayan veya doğru takmayan birini görmüyoruz ki...

Ölümcül riskine, 900 lira gibi ciddi bir cezaya karşın takmıyor.

Güneş'in 5 milyar yılı kalmış olabilir ama yeni normalde kurallara uyulmadığı takdirde insanoğlunun ömrünün saatlerle sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Yeni normali tedbirli şekilde keyifle geçirmek mümkün.

Sadece bir maske ve mesafeyle mümkün.