KOÇ: Bugün örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.



BOĞA: Fazla gerginsiniz. Söylenen her şeyi farklı algılayıp ani atak yapıyorsunuz. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.



İKİZLER: Yeni heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Motivasyonsuz bir hayat istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. 'Aşk sürekli hissetmektir' ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.



YENGEÇ: Duygularınız sizi geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak zor.

Yüreğinizin yanılgılarına öyle alıştınız ki, sizi kanatmasına aldırmıyorsunuz.



ASLAN: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz.

Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı.



BAŞAK: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir gün. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size zevk veriyor ama bittiğini kabul etmelisiniz.



TERAZİ: Aynı anda iki işi bir arada yapmak size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.



AKREP: Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sıra dışı işler sizi mutlu ediyor.



YAY: Çalışma hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Hassas yapınızı belli etmiyorsunuz. Sizi hep gülerken görüyorlar.



OĞLAK: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele veriyor.



KOVA: Her işinizi kendiniz yaparak, kimseye güvenmediğinizi belirtiyorsunuz. Hiç kimse sizin kadar pratik çalışmıyor. Fazla zekisiniz.

Yalnızlığınızı paylaşmak adına yaşadığınız aşklar sizi mutlu etmiyor.



BALIK: Kararsızlıklar yaşarken doğruyu bulmanız mümkün değil. Önce isteklerinizde sabit olmalısınız. Bugün her şey kolaylaşacak.

Sabırlı olmalısınız. Yeni aşklara açık olmanız güzel.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın