Ayvalık Cunda bir beyefendisini kaybetti

Ayvalık'ın beldesi Cunda adası, bir beyefendisini, değerli bir ismi, bir simgesini, marka değerini yitirdi. Çalışkan, başarılı, naif, mütevazı ve babacan bir insan, nam-ı diğer 'Bay Nihat' Ahmet Nihat Bekit aramızdan ayrıldı. 1978 yılından bu yana Cunda Adası'nda hayatını adadığı restoranında, Ayvalık'a has damak tatlarını, yöresel lezzetleri, yemek kültürünü Anadolu'dan ve dünyanın dört bir yanından ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunan Bay Nihat'ın yaşamını yitirmesi, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ayvalık'ın turizm alanında cazibe merkezi olan Cunda Adası'nın ünlü restoran işletmecisi Ahmet Nihat Bekit, son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ayvalık'ın en önemli gurmelerinden biri olarak kabul edilen 89 yaşındaki Ahmet Nihat Bekit, 45 gün önce hastaneye yatırılmış ve birkaç gün önce de taburcu olarak evine dönmüştü. Bu süreçte sevgili oğlu, kardeşim Volkan Bekit'ten sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım, dualarımızı eksik etmedik. Ama yeniden rahatsızlanan Bekit, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RESTORANI İHMAL ETMEDİ

Yıllarca tatil ve iş amaçlı olarak Ayvalık Cunda'nın simgesi Bay Nihat restorana gidiyordum. 2007'de Ayvalık Tuz İşletmesi Sosyal Tesis Müdürlüğü yaptığım 3 yıl boyunca ve ilerleyen yıllarda kendisini yakından tanıma şansım oldu. Beyefendi kişiliği, işine olan sevgisi, disiplini ile tanıdığım Ahmet Nihat Bekit'i çok sevdim. Son yıllarda ilerleyen yaşına rağmen restorana gelmeyi ihmal etmedi, orada mutlu olur, dostlarıyla sohbet ederdi.

İki güzel evlat yetiştirdi. Bekit kardeşler babalarının mirasını daha ileriye taşıyarak, işlerini daha da büyüterek ulusal bir marka olarak yoluna devam ediyorlar. Bayrağı taşıyan iki oğlu sevgili M.Hakan ve Volkan Bekit ile yakın çalışmalarımız, diyaloglarımız, sevgi ve saygımız devam etmektedir.

Ayvalık Cunda, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden, Kuzey Ege'nin incisidir. Bir 'doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti' olarak kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık, doğası, mimarisi, yemek kültürü, coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır.

Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da önemli bir temsilcisidir.

O BİR MARKA YARATTI

Cunda mutfak kültürünün, gastronomisinin gelişmesinde, tanınmasında, Cunda'nın dünyanın bir cazibe merkezi olmasında Ahmet Nihat Bekit ve işletmesi 'Bay Nihat'ın çok büyük katkısı vardır. Ömrünü verdiği bu sektörde iz bırakarak bölgenin gelişmesine büyük katkı sunarak bu dünyadan ayrıldı. Yerli yabancı turist, ünlü ünsüz tüm vatandaşlarımız, Cunda'ya gelen herkes Bay Nihat'a uğramadan gitmez. Öyle kolay değildir bir marka yaratmak; arkasında büyük bir disiplin, emek, çaba, sürdürülebilirlik vardır. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Marka, özlemleri, tarihi uzmanlığı, zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve becerileriyle, bir örgütün temsil ettiği her şeyin, ürünüdür. Son olarak marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar.

Son söz; Ahmet Nihat Bekit, ülkesine, milletine, topluma değer katarak, eser bırakarak, iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Bay Nihat, bizler seni çok özleyeceğiz. Güzel insan, mekanın cennet olsun, ışıklar içinde uyu. Başta oğulları M. Hakan ve Volkan Bekit ve ailesi olmak üzere sevenlerine, Ayvalık ve Cunda'ya sabır ve başsağlığı diliyorum.