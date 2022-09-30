Gastronomi ve şehirlerin markalaşması; Kırkağaç

Günümüzde rekabet yalnızca ürünler veya firmalar arasında değil ülkeler ve şehirler arasında da yaşanıyor. Bu çerçeveden baktığımızda rekabette avantaj elde etmek isteyen şehirlerin marka olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip bunlardan faydalanma yoluna gitmeleri gerekiyor. Bunun için ise şehrin tüm paydaşlarının markalaşma sürecine katılmaları ve şehre uygun marka kimliğinin oluşturulması gerekmektedir.

Aslında her şehir bir marka şehir olma potansiyeline sahiptir.

Çünkü her şehir bir diğerinden ayırt edici özelliklere sahiptir.

İLÇEYE KATKI SUNDU

Şehirlerin markalaşmasında ise gastronominin etkisi gün geçtikçe artıyor. Çünkü yeme içme kültürü her zaman turist deneyiminin önemli bir parçası olmuştur. Dünyada yemek kültürü tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır.

Yöresel yiyecek ve içecekleri kapsayan gastronomik unsurlar gerek bölgenin kalkınmasında gerekse pazarlanmasında ve aynı zamanda destinasyon marka değerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gerçekleştirilen gastronomi festivalleri ve etkinlikleri bu doğrultuda birçok çalışmaya göre en etkili yöntemlerden birisidir. Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Kırkağaç Yemekleri Kültür Şenliğine ben de katıldım.

"Şehirlerin Markalaşmasında Gastronominin Yeri ve Önemi" konulu konferans verdim. Şenlik Kırkağaç'ın marka değerine çok büyük katkı sundu, dolu dolu bir program oldu.

Şenliği düzenleyen Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği Başkanı Cahit Uslu, "Kırkağaç'ın yöresel yemek kültürünü ve tarihi mirasını korumak, tanıtmak ve bu çerçevede kültürel turizm ile gastroturizmi oluşturmak amacıyla Prof. Alpaslan Özerdem önderliğinde kurulan Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği olarak her yıl çeşitli etkinliklerle bu konudaki bilinci artırmaya çalışıyoruz.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası sözleşmesi SOKÜM çerçevesinde resmi logo ve uzman desteği kapsamına alınan ve İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer tarafından desteklenen proje ile ilçenin tüm tarihisosyokültürel kimliği ve zengin yemek geleneğini koruma altına alarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

SİMGE LEZZETLER

Eşi Gizem Bağış Uslu ile çok büyük emek vererek başarılı bir organizasyona imza atan Cahit Uslu aynı zamanda ilçenin ürünlerini Türkiye'nin her köşesine ulaştıran Kırkağaç'ın "Karşı Köyden" markasının Yönetim Kurulu Başkanı...

Kendisi aynı zamanda Kırkağaç'ın köklü zeytinyağı markası olan Ok Yağ ailesinin bir diğer ulusal markası olan "Organik Teyze" ile zeytin ve zeytinyağlarını tüm Türkiye'ye tanıtmaktadır.

Şehirlerin markalaşmasında başvurulan en yaygın yöntem o yörede yetişen ürünlerin ön plana çıkarılmasıdır. Bu konuda Belçika'nın çikolatası, Fransa'nın ve Portekiz'in şarabı, İtalya'nın hamur işi yiyecekleri ülkelerin ilk akla gelen gastronomik ürünleri olurken Türkiye'nin de Maraş dondurması, Adana kebabı, Manisa Mesir Macunu, Antep baklavası Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli birer sembol haline gelmiş gıda ve ürün isimleridir.

Günümüzde geleneksel yiyecekler şehirlerin simgesi ve şehir markalarının önemli birer unsuru haline gelmiştir.

Son söz; üst düzey yöneticilik görevini bırakarak doğduğu topraklara gelip, memleketinin katma değerini yükselten, ürünlerine değer katan bölgesinin markalaşması için gece gündüz çalışan projeler üreten Dernek Başkanı Cahit Uslu'yu ve bu organizasyonda emeği geçen katkı verenleri, Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği yönetimini, Ok ailesini Fevzi Ok'u ve "Organik Teyze" markası Yönetim Kurulu Başkanı Taha Mertcan Ok'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.