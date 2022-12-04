Hayata döndü

BODRUMSPOR, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'e renk katıyor.

İsmet Taşdemir yönetiminde mütevazi kadrosuyla zirve yarışına damga vuran yeşil-beyazlılar, son üç maçta sadece 1 puan alarak düşüşe geçmişti. Ancak dün evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Ege ekibi rakibine acımadı. Bodrumspor kalecisi Sousa belki de sezonun en rahat maçlarından birini çıkardı. 90 dakika boyunca kalesinde gördüğü pozisyon 3'ü geçmedi. Bodrumspor oturmuş kadrosu, takım ruhu ve mücadele hırsıyla ligde fark yaratırken, her maçta ise ayrı bir kahraman çıkarak takımı sırtlıyor.

Dün bu isim Süleyman Özdamar'dı.

Savunmanın ortasında görev yapan Süleyman, Samet ve Imeri'nin attığı gollerde müthiş paslarıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Savunmada hatasız oyun oynayan Süleyman hücuma yaptığı katkıyla la yıldızını da parlattı. Ligin iddialı ekipleri Keçiörengücü, Eyüp, Sakarya ve Bolu gibi ekipleri yenen Bodrumspor, bu galibiyetle daha yeniden zirve yürüyüşüne başlar.

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