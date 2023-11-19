3 puan Kaf-Kaf’ı kendine getirsin

LİGDE ilk haftalarda estirdiği hava ile adeta şampiyon bir takım görüntüsü çizen Karşıyaka, son 3 maçta yokları oynuyordu. Yağmurlu bir havada taraftarıyla kucaklaşan yeşil-kırmızılılar, nihayet 12. adama 3 puanı armağan etti. Kelkit Hürriyet ile karşılaşan KSK, maça hızlı başladı ancak kalesinde sürekli Kelkit atağı görerek savunmada ufak ufak arıza sinyalleri verdi. İzmir ekibi, rakip savunmayı beklenmedik bir anda avlayarak Kelkit'in ataklarını sonlandırdı, Adem ile öne geçti.

Islak zemini de kullanarak ilk yarının ortalarında 2. golü atan İzmir temsilcisi bu skor ile galibiyeti garanti altına aldığını düşündü. Fakat tecrübeli isim Adem Büyük'ün 36'da ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi işleri yılan hikayesine çevirdi. Bu eksiklik nedeniyle oyundan düşen Karşıyaka, 54 dakika boyunca Kelkit'in ataklarını savuşturmakla uğraştı. Bu kısır döngüde bir penaltı kazanan Karşıyaka, bu atışı gole çeviremedi ama maç yeşil-kırmızılı ekibin galibiyetiyle sona erdi. Zayıf bir ekip karşısında güçlü olması beklenen Karşıyaka bu görüntüden oldukça uzaktı. Bu galibiyet umarım İzmir ekibini kendine getirir.

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