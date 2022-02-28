1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Kudretlitay, Sınır Tanımaz ve Üç Oğul öne çıkan isimler. Oğlum Yaman ve Şah Dragon yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Balkanağası, Çarık Ağası, Ozgan, Dumanoğlu ve Eymenağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Nikki Run, Stem Cells, Melina Hanım ve My Queen Love çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV7 yarışında Saluki ve Gündüzdüşü çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikiliden jokeyi az hata yapan koşuyu kazanır.

5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında son koşusundaki ikinciliğiyle dikkat çeken Love Is Good çok şanslı. Kuponlarda tek geçilebilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Chairman, Karamürselli, Lionefe, Sarperhan, Utkucuk ve Buz Fırtınası birincilik adaylarım.