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Love Is Good ERGUN ONARIR

Love Is Good

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.02.2022, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Kudretlitay, Sınır Tanımaz ve Üç Oğul öne çıkan isimler. Oğlum Yaman ve Şah Dragon yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Balkanağası, Çarık Ağası, Ozgan, Dumanoğlu ve Eymenağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Nikki Run, Stem Cells, Melina Hanım ve My Queen Love çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV7 yarışında Saluki ve Gündüzdüşü çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikiliden jokeyi az hata yapan koşuyu kazanır.
5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında son koşusundaki ikinciliğiyle dikkat çeken Love Is Good çok şanslı. Kuponlarda tek geçilebilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Chairman, Karamürselli, Lionefe, Sarperhan, Utkucuk ve Buz Fırtınası birincilik adaylarım.

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