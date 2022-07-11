  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Dragon Wings
Dragon Wings ERGUN ONARIR

Dragon Wings

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.07.2022, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Cool Season, Magic Spear, Mr Ozzy ve Tatar Baba arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Cançıkaran, Paco Jet, Scrapper Girl, Bukalemun ve Take Oath öncelikli isimler. Red Apple yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi Arap taylarının kumdaki 4 şartlı yarışında Cari ve İbrişim Hanım biriciliğin güçlü adayları. Bu ikili kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının Gr3 "Nilüfer Hatun" koşusunda Mavi Deniz ve Hayalet Şehir öne çıkan isimler. Kızılcapınar da iddialı.
5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışını son koşusundaki üçüncülüğü beğenilen Dragon Winggs dikkatleri üzerine çekti. Risk almayı sevenler tercih edebilir.
6.AYAK: Arap-ların kapanıştaki 15 handikap yarışında Yakupbeyli, Kondubeyi, Galiçya, Tuncasoylu, Komşu Özcan ve Milasberk birincilik adaylarım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA