Dragon Wings

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Cool Season, Magic Spear, Mr Ozzy ve Tatar Baba arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Cançıkaran, Paco Jet, Scrapper Girl, Bukalemun ve Take Oath öncelikli isimler. Red Apple yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi Arap taylarının kumdaki 4 şartlı yarışında Cari ve İbrişim Hanım biriciliğin güçlü adayları. Bu ikili kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının Gr3 "Nilüfer Hatun" koşusunda Mavi Deniz ve Hayalet Şehir öne çıkan isimler. Kızılcapınar da iddialı.

5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışını son koşusundaki üçüncülüğü beğenilen Dragon Winggs dikkatleri üzerine çekti. Risk almayı sevenler tercih edebilir.

6.AYAK: Arap-ların kapanıştaki 15 handikap yarışında Yakupbeyli, Kondubeyi, Galiçya, Tuncasoylu, Komşu Özcan ve Milasberk birincilik adaylarım.

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