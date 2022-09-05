1.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Fişek Ali, Çakırcalı, Oğlum Yaman, Kılıç Faro, Kardeş Kaya ve Koruyucu öne çıkan isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Kaynağın Gücü, Eskişehir Ateşi, Bay Onur ve Akheneton öne çıkan taylar. Mia Bella yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı kum yarışında Kar Tanesi, Santorini Girl ve Seeshare öncelikli isimler. Alkılıç sürprizde.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap çekişmesinde Çikok Hasanbey, Mortodela, La Plata, Dubawi Grandson ve Silk Road öncelikle yazılmalı.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışını formunu geliştiren Zalimkam favorim. Risk alnayı sevenlerce tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 14 handikap kum yarışında Çok Yakın ve Beşirefe arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

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