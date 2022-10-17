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Baron Setrak ERGUN ONARIR

Baron Setrak

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.10.2022, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Dragon Wings, Speed Hanner ve Masterclassman birinciliğe daha yakın bulduğum taylar.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafe 2 şartlı yarışını idman pistinde dikkat çeken Baron Setrak'ın kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tercih etsin!
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Uçan Ejderha, Kaçkarlı, Siyahbeste, Esenin Oğlu ve Hasancanım birinciliği hedefe koyan taylar.
4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının KV8 yarışında Mirbey ve Rock Solid öne çıkan taylar. Sound Of Heart ve You Are The Man de yazılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında favorim Hidden Moneys. son 6 koşusunda tabeladan düşmeyen Native Gift sert rakip olur.
6.AYAK: Arapların yamaklara ait kapanış koşusunda Mahperverkız, Gençberk, Sancaktar, Buzkralı, Yiğitoğlum ve Yeksıra birincilik adaylarım.
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