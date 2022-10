1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Dragon Wings, Speed Hanner ve Masterclassman birinciliğe daha yakın bulduğum taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafe 2 şartlı yarışını idman pistinde dikkat çeken Baron Setrak'ın kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tercih etsin!

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Uçan Ejderha, Kaçkarlı, Siyahbeste, Esenin Oğlu ve Hasancanım birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının KV8 yarışında Mirbey ve Rock Solid öne çıkan taylar. Sound Of Heart ve You Are The Man de yazılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında favorim Hidden Moneys. son 6 koşusunda tabeladan düşmeyen Native Gift sert rakip olur.

6.AYAK: Arapların yamaklara ait kapanış koşusunda Mahperverkız, Gençberk, Sancaktar, Buzkralı, Yiğitoğlum ve Yeksıra birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın