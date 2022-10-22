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Master Storm ERGUN ONARIR

Master Storm

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.10.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Pace, Duty Beauty ve Akabba Göktuğ öncelikli isimler. Testify ve Scrapper Girl yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe KV8 çim yarışında Trevi Fountain, Full Throttle, Çakırdağlı ve Langeron çekişmesine Rotovatör de katılabilir.
3.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap yarışını formunu ilerleten Dirlik'in kazanmasını bekliyorum. Son Parıltı ve Fırat Baba da iddialı isimler.
4.AYAK: 2 yaşlı ingilizlerin grup 3 yarışında Lady North, Samurai Kajiki, Dragon Fire ve Batur Khan birinciliğe göz kırpan taylar.
5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Master Storm öne çıkıyor. Freedom Forever ve Qubit sert rakip olarak düşünülmeli.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 3 şartlı yarışında Lion Song, Grey Drago, Ice Breeze, Never Alone ve Kupa Onlusu birincilik arayan taylar.

İyi şanslar.
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