1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Northern Lakes, Free Spirit, Bold Lion Girl ve Lalabany birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap yarışında Lady Karşıyaka, Kar Tanesi, İşin Aslı, Basbalia, Miss Tuana ve Forever Justen çekişmesi yaşanacak.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin uzundaki 15 handikap yarışında Karakara, Warrior Justen ve Anzaklı öne çıkan taylar. King Of Game yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin KV7 yarışında peş peşe kazandığı 2 galibiyetle formunu yükselttiği görülen Lite Coin birinciliğin en güçlü adayı.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Beyaz Gece, Cari, Afeti Sultan, Pozitif Kız ve Urla ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.
6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki 14 handikap yarışında Mahirini ve Baba Fahrettin öne çıkan taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.