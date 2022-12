Son ayak tek

1.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Barth Boy, Owerti, Özay Karamaça ve Bekri öne çıkan isimler. Özay Suzanana ve My Queen Love yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Snapshot, Mikea, Ada Vapuru, Hıgh Fire ve Dance With Angel birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Pergamon, Kodaloğlu, Buzkralı ve Yürekli Çocuk arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin mücadeleli geçmesini beklediğim KV6 yarışında Wild Danger, No Hard ve Good Child birinciliği hedefe koyan taylar.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Clymore, Zingerella ve Tulparkız öncelikle yazılmalı. Dawn Of The Night ve Junior West sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanış koşusunda başarılı sonuçlara imza atan Ketence Aslanı kazanmaya yakın. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

