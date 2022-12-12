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Son ayak tek ERGUN ONARIR

Son ayak tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.12.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Barth Boy, Owerti, Özay Karamaça ve Bekri öne çıkan isimler. Özay Suzanana ve My Queen Love yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Snapshot, Mikea, Ada Vapuru, Hıgh Fire ve Dance With Angel birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Pergamon, Kodaloğlu, Buzkralı ve Yürekli Çocuk arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin mücadeleli geçmesini beklediğim KV6 yarışında Wild Danger, No Hard ve Good Child birinciliği hedefe koyan taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Clymore, Zingerella ve Tulparkız öncelikle yazılmalı. Dawn Of The Night ve Junior West sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanış koşusunda başarılı sonuçlara imza atan Ketence Aslanı kazanmaya yakın. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
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