Son ayak tek

1.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Barth Boy, Owerti, Özay Karamaça ve Bekri öne çıkan isimler. Özay Suzanana ve My Queen Love yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Snapshot, Mikea, Ada Vapuru, Hıgh Fire ve Dance With Angel birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Pergamon, Kodaloğlu, Buzkralı ve Yürekli Çocuk arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin mücadeleli geçmesini beklediğim KV6 yarışında Wild Danger, No Hard ve Good Child birinciliği hedefe koyan taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Clymore, Zingerella ve Tulparkız öncelikle yazılmalı. Dawn Of The Night ve Junior West sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanış koşusunda başarılı sonuçlara imza atan Ketence Aslanı kazanmaya yakın. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.