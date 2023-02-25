1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Çakır Yıldızı, Judgment ve Approved Star öncelikli isimler. Doğu Prensi ve Kopdağ yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sphendone, El Maestro, Touch The Cat, King Ranger ve Fiçiçiçu birinciliği hedefleyen taylar.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-6 larışında Torhan Tay, Dündarzade, Fuat Aga ve Aydost arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-7/Reha Eken koşusunu idman pistinde formunu geliştirdiği gözlenen Bony Bomb favorim.

Güvenenler tek yazabilir.

5.AYAK: Arapların yamaklara ait kısadaki 4 şartlı yarışında ilk şansı Özgünstone veriyorum. Ağırlaşan kilosuyla Duman da ihmale gelmez.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Extraction, Arsiyan, Little Frankel, Pako, Rectifier ve Dark Planet öne çıkan taylar.

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