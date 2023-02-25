  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Bony Bomb
Bony Bomb ERGUN ONARIR

Bony Bomb

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.02.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Çakır Yıldızı, Judgment ve Approved Star öncelikli isimler. Doğu Prensi ve Kopdağ yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sphendone, El Maestro, Touch The Cat, King Ranger ve Fiçiçiçu birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-6 larışında Torhan Tay, Dündarzade, Fuat Aga ve Aydost arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-7/Reha Eken koşusunu idman pistinde formunu geliştirdiği gözlenen Bony Bomb favorim.
Güvenenler tek yazabilir.
5.AYAK: Arapların yamaklara ait kısadaki 4 şartlı yarışında ilk şansı Özgünstone veriyorum. Ağırlaşan kilosuyla Duman da ihmale gelmez.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Extraction, Arsiyan, Little Frankel, Pako, Rectifier ve Dark Planet öne çıkan taylar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA