1.AYAK: İngilizlerin yamakların at bindiği 4 şartlı yarışında Zalın Oğlu, Utkucuk, Owerti, Guliyev ve Asil Yütek birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ertunçhan, Baldiyar, Fırat Baba ve Kılıç Faro öne çıkan isimler, Ergüçlü ve Çivici yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında İzmirin Efesi, Mahirini, Harem Ağası ve Hedefim çekişmesine Uludoruk ve Hopadan da katılabilir.

4.AYAK: Devlet haralarında yetişen 4 yaşlı Arapların KV-7 yarışını formunu geliştiren ve idmanda beğenilen Halim Ağa'nın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Dişi İngiliz taylarının bölünen maide4n yarışında Patricia, Exclusive Lady ve Prenses Elena birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 3 şartlı yarışında Nikki Run, Basbalia ve Kar Tanesi arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.



Bol şanslar.

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