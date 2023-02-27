1.AYAK: İngilizlerin yamakların at bindiği 4 şartlı yarışında Zalın Oğlu, Utkucuk, Owerti, Guliyev ve Asil Yütek birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ertunçhan, Baldiyar, Fırat Baba ve Kılıç Faro öne çıkan isimler, Ergüçlü ve Çivici yeri olanlara.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında İzmirin Efesi, Mahirini, Harem Ağası ve Hedefim çekişmesine Uludoruk ve Hopadan da katılabilir.
4.AYAK: Devlet haralarında yetişen 4 yaşlı Arapların KV-7 yarışını formunu geliştiren ve idmanda beğenilen Halim Ağa'nın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Dişi İngiliz taylarının bölünen maide4n yarışında Patricia, Exclusive Lady ve Prenses Elena birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 3 şartlı yarışında Nikki Run, Basbalia ve Kar Tanesi arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
Bol şanslar.