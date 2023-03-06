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Mirbey formda ERGUN ONARIR

Mirbey formda

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.03.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların kısadaki 4 şartlı yarışında Berengül ve Tsarigrad öne çıkan isimler. Kapaklıcan sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların 17 handikap çekişmesinde Ortaylı, Eminadam, Eymenağa, Muzobaba, Sınır Tanımaz ve Son Parıltı arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: İngilizlerin KV-8 "Gelibolu" koşusunda Fast And Furious, Caferbey ve Siempre arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Mirbey öne çıkıyor. 3 kiloluk dezavantajı tolere edeceğine inanıyorum.
5.AYAK: 4 yaşlı dişi Arapların maiden yarışında Kadifecan, Melde Kız, Armağan Hanım ve Derin Toprak birinciliği hedefe koyan kısraklar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 16 handikap yarışında King Arel, Guliyev, Prens Atlas, Synchronicity
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