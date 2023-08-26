1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Get Wind, Kingsa ve Black Mustang öne çıkan taylar. Minguinho yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Mikser, Ahirdağ, Egetay, Kral Çeko ve Altaylı arasında bu yarışın kazananı belirlenir.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'Satış 1' koşusunda formunu geliştiren Dev Yiğit favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların açık Gr-3/ Ethem Menderes koşusunda Canko ve Fuat Aga çekişmesini izleyeceğiz. Formunu geliştiren Sıkıdost da ihmale gelmez.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Bay Turbo, Katızeynel, Alp Dağları ve Tılısım öne çıkan taylar.

Tur Bindiren yeri olanlara.

6.AYAK: Arap taylarının kumdaki KV-6 yarışında Karizmatik, Altıntepe ve Sonsilah öncelikli isimler. Kayafatih sürpriz yapmaya çalışacak.

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