1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Get Wind, Kingsa ve Black Mustang öne çıkan taylar. Minguinho yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Mikser, Ahirdağ, Egetay, Kral Çeko ve Altaylı arasında bu yarışın kazananı belirlenir.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'Satış 1' koşusunda formunu geliştiren Dev Yiğit favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların açık Gr-3/ Ethem Menderes koşusunda Canko ve Fuat Aga çekişmesini izleyeceğiz. Formunu geliştiren Sıkıdost da ihmale gelmez.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Bay Turbo, Katızeynel, Alp Dağları ve Tılısım öne çıkan taylar.
Tur Bindiren yeri olanlara.
6.AYAK: Arap taylarının kumdaki KV-6 yarışında Karizmatik, Altıntepe ve Sonsilah öncelikli isimler. Kayafatih sürpriz yapmaya çalışacak.