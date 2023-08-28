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Ulubey şanslı ERGUN ONARIR

Ulubey şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.08.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların 5 şartlı çim yarışında Pargamon, Köyağası Demir, Aslansoylu ve Kaftan öncelikli isimler. Gülağa ve Eser yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Foudroyant, Güner Dayı, Chef Ruler, Rain Melody ve After All arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Free Children, Özay Suzanana ve Lignin Energy öne çıkan isimler. Guliyev sürprizde.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin çimdeki KV-6 yarışında Şans Kayığı, Şen Ümit ve Cardinal Shot birinciliği hedefe koyan dişi taylar.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında formunu geliştirdiğini birincilikle taçlandıran Ulubey favorim. Güvenenler tek yazsın!
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Bewitched, Forever Abba, Battle Crown ve Patricia ilk birinciliğe göz kırpan taylar.
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