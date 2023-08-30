1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin sentetikteki maiden yarışında John Abruzzi, Tachyon, Cool Breeze ve Bright birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: Dişi İngilizlern çimdeki 'Satış 2' koşusunda Unifed ve Maggy Hawk öne çıkan isimler. Sol Naciente ve Towards Victory yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-8 "N.Zaimoğlu" koşusunda İsyan Ateşi, Uçankutlutay, Rüzgar Barış, Balkı Tay, Girdabın Oğlu ve Ömürünoğlu öne çıkan taylar.

4.AYAK. İngilizlerin sentetikteki 22 handikap "Bakırköy Kaymakamlığı" koşusunda Cool Star, Kocavezir ve Bağ Bozumu çekişmesi yaşanacak.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında Wizard Man, Marcus, Quick Smart, Degaj ve Vesper arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Arapların 21 handikap "Omurilik Felçlileri Günü" koşusunda favorim Mili Bey. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

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