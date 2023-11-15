1.AYAK: Arapların sentatikteki 17 handikap yarışında Torhan Tay, Baba Zaman, İllede Sürmeli. Naifoğlum ve Leonidas öne çıkan isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında My Cengo, Suzi İmren, Cevdetbey, Yıldız Kardeşler, Koçerim ve Kral Mete birincilik adaylarım.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 5 şartlı yarışında Filyos, Anadolu Prensesi ve Libertalia arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 2c yaşlı dişi İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışında favorim Montresta.

Son 2 yarışını kazanan Bella Mi Amore sert rakip olur.

5.AYAK: Arap kısraklarının 5 şartlı yarışında Kızılcapınar ve Gökçe Hatun ikilisi çekişecek. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki maiden yarışında Kerpiçli, Eliza, İbocanım ve Sabazbeyi arasında bu yarışın kaderi şekillenir. Bol şanslar.

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