Galatasaray’da degişim basladı

Süper Lig'de kalan haftalarda şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek.Rakibinin BAY geçtiği haftada hata yapmayan Galatasaray, dün de evinde Antalya karşısına çıktı. Maçın ilk bölümüne temkinli başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra vites yükseltti. Girdiği şampiyonluk yarışlarında çoğu zaman ipi göğüslemeyi başaran Galatasaray'da bu yönde olumlu bir değişim görülmeye başlandı. Osimhen her zamanki gibiydi. Gerçekten oyunu etkileyen müthiş bir forvet. Alanya maçının yıldızlarından Davinson tam bir elit stoper. Barış Alper de büyük fark yarattı. İspanyol forvet Morata ve sol bek Eren Elmalı ise takım oyununa ayak uydurmaya başladı.

İDEAL 11'İNİ BULDU

Zaman zaman tercihleriyle eleştirilen Okan Buruk, kritik haftalara girilirken ideal 11'ini buldu gibi. Transfer döneminde büyük tepkilere maruz kalan yönetimin de hakkını vermek gerek. Direkt 11'e etki eden Eren, Morata ve Frankowski transferlerinin katkısı sezon sonunda daha net görülecektir. Dün orta alanı domine eden takımda Torreira ve Sara'nın yanına çoğu zaman Frankowski'nin geldiğini gördük. Polonyalı yıldız uzun paslarını da geliştirirse takımın vazgeçilmezi olur. Dün sadece Abdülkerim ve sakatlıktan dönen Yunus Akgün biraz konsantrasyon sorunu yaşadı ama çok sırıtmadı bu durum. Çünkü takımın geri kalanı çok iyiydi. Yunus bir de asist yaparak moral buldu. Fark açılınca sarı-kırmızılı ekip rahatlarken, Antalya'nın da gardı düştü. Aslan üst üste galibiyetlerle tekrar iyi bir hava yakaladı, kalan haftalar öncesi hem taraftarına hem de takipçisine net bir mesaj verdi.