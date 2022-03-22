YETİŞEMEDİK... Fakat çok dinledik... Gözlerimizi kapatıp hayal ettik. Biz de o günlere dönüp, izlemiş gibi hissettik. İngiliz Nevzat'ı, Bombacı Halil'i, Koca Kaptan Gürsel'i, Moskova Panteri Ali'yi ve Buldozer Fevzi'nin anılarını dinledikçe "Efsane" nasıl olunur gayet iyi öğrendik.

Dün bir "Efsane " daha ayrıldı aramızdan. Hem de ne efsane. Göztepe formasıyla 11 senede 144 gol atan ve hala bu rekoru elinde tutan bir efsane. Göztepe aşkıyla G.Saray'a gitmeyen, Pele'nin takımı Cosmos'un kapısından dönen, F.Bahçe'nin açık çekini reddeden, Metin Oktay'ı kendine rol model edinen ve onun yaptıklarını sahada tatbik eden, Tanju Çolak'ı keşfedip yetiştiren, sadece öğrenen değil öğreten bir efsaneydi o.

Hele hele Metin Oktay sevgisi öyle bir sevgidir ki, şu detay sanırım bunu anlatmaya yeter. Fevzi Zemzem, 1968- 69 sezonunda Metin Oktay ile aynı sayıda gol (17 şer gol) atar. Ancak o yıllarda tek bir gol kralı belirlenir.

Buldozer de gol krallığını futbolu bırakacak olan idolüne Taçsız Kral'a bırakır. Dün ajanslara o kötü haber düştüğünde tüm bu bildiğimiz güzel anılar hücum etti birden. Işıklar içinde uyu EFSANE. Mekanın cennet olsun...