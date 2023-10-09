Geçen sezonun başı... Hollanda Ligi...

Fortuna Sittard ilk üç maçta aldığı üç mağlubiyetle teknik direktörü Sjors Ultee ile yollarını ayırdı. Takımı bu boşlukta en tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz çalıştırdı. Hatta göreve gelen geçici antrenör Dominik Vergoossen'e rağmen arka planda Burak'ın olduğu söylendi. Bu durum Hollanda'da spor programlarında da tartışıldı.

Fortuna bir süre daha kötü gitti. Bunu neden anlattım? Burak'ın teknik direktörlüğe yönelik hevesi o vakitte ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise aktif futbolculuğa veda eden Burak Haziran ayında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak duyuruldu. Fakat Beşiktaş takviyeler konusunda G.Saray ve F.Bahçe'nin gerisinde kalınca işler pek iyi gitmedi. İşler iyi gitmeyince de Şenol Güneş gitti. Ve Burak dün takımın teknik sorumlusu olarak sahaya çıktı. Geçen seneki gibi bir ayrılık sonrası yine futbol tecrübesine güvenildi. Görevi zordu çünkü sadece teknik anlamda değil yönetimin de kongre kararı alması sebebiyle karmakarışık bir ortamda kulübeye geçti. Nitekim ilk düdük ile birlikte tribünden protestolar da yükseldi.



İKİNCİ GOL GECİKİNCE...

Maça gelince... Tüm olumsuz havaya rağmen takım önde ve daha ilk dakikalarda golü isteyen bir görüntüyle mücadeleye başladı.

Nitekim 6. dakikada Aboubakar kaleye bile bakmadan öyle bir vurdu ki fileleri gördü. Bu dakikadan itibaren rakibin çıkarken dengesini bozan ancak gol noktalarında etkisiz kalan siyah-beyazlılar ilk yarıda farkı açmayı başaramadı.

İkinci yarıda da benzer bir tablo vardı ki bu bölümde İstanbulspor'un zaman zaman etkili geldiğinin altını çizelim. İkinci golün gecikmesi oyunu zora soktu, Fakat sona doğru kontrol Beşiktaş'ın eline geçti ve Ghezzal'ın penaltısıyla 3 puan garanti altına alındı.

Kim ne derse desin, her açıdan Beşiktaş adına zor bir maçtı. Ve galibiyet de kolay olmadı.

Daha önce de demiştik, bu oyun bazı maçlar için yeterli gelebilir fakat hedef için yetmez.

Acil olarak rotayı belirlemeleri şart. Ve bu milli ara onlar için büyük bir fırsat

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