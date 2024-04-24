Stoilov uzun yıllar kalmalı

"Sarı-kırmızılılar 7 sene önce F.Bahçe ile anılan ancak sonrasında herhangi bir Türk takımının gündemine gelmeyen hocasıyla adeta şahlandı. Şimdi doğru kadro planlaması ile Süper Lig'de yepyeni bir hikaye daha yazma zamanı.



2017'nin Kasım ayında spor medyamızda şöyle bir haber yayımlanmıştı. "F.Bahçe'de Stoilov sesleri" Astana ile dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan, Levski Sofya ile iki lig şampiyonluğu bulunan hatta 2005-06 sezonunda takımını UEFA Kupası'nda çeyrek finale taşıyan Bulgar teknik adamın, dönemin F.Bahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile yolların ayrılması halinde sarılacivertli takım için düşünüldüğü iddia edilmişti. F.Bahçe ardı ardına üç beraberlik almıştı ve üstelik bunlardan biri G.Saray'a karşıydı. Fakat bir değişiklik yaşanmadı. Hatta o sezon Kocaman ile bitirildi. Sezon sonu da F.Bahçe ezeli rakibi G.Saray'ın 3 puan gerisinde sezonu 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Ve o değişiklik yeni sezonun başında yaşandı. Göreve Phillip Cocu getirildi. Ancak Kanarya ilk haftadaki Bursa galibiyeti sonrası berbat bir grafik çizdi. 10 haftada sadece 2 galibiyet elde etti. HEP



HEDEFİ OLMUŞ BİR TEKNİK ADAM

Ne yalan söyleyeyim o 2017 Kasım'ı sonrası Bulgar teknik adamın yolunun bir şekilde F.Bahçe ile veya başka bir Türk ekibiyle kesişmesini bekledim. Fakat olmadı. Göztepe'ye geldiğinde de bu işi nasıl bitirdiklerine şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Kartvizitse kartvizit, başarı ise başarı... Hep hedefi olmuş bir teknik adamın hep hedefe gitmek isteyen bir takımın başına geçmesi ve taraftar detayıyla maça başlamadan öne geçen bir ekip belirdi gözümün önünde. Nitekim de öyle oldu. Bu hafta bir aksilik yaşanmaz ise sarı-kırmızılılar yeni ligine 'Merhaba' diyecek. İşte asıl iş tam da bu maçın son düdüğüyle başlayacak.



ŞİMDİ AYRILSA TELEFONU SUSMAZ

Kuşkusuz Stanimir Stoilov ve ekibi, Rasmus Ankersen ve ekibi ile şimdiden gelecek sezona yönelik bir kurgulama yapmıştır. Bu kurgulamada Stoilov'un geleceği de çok önemli. Abartmıyorum şu dakikada ayrılsa, gelecek tekliflerle telefonu susmaz. Bu nedenle geçmiş dönemlerdeki hatalardan ders alıp Stoilov ile uzun bir yola çıkılmalı. Nokta atışı transferlerle doğru kadronun planlanması yapılmalı. Çünkü o tribünler doğru hamlelerin en büyük destekçisi. İşte o zaman sevdikçe, sevesi gelen/Ölene kadar peşini bırakmayan ve "Issız kuytu köşelerden and olsun ki döneceğiz" diyen bu sarı-kırmızı okyanusun heyecanı ile Süper Lig'de de eşsiz manzaralar göreceğimize eminim.