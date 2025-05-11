Heyecan tavan yaptı

Kolay değil. Koca sezonun emeği bir 90 dakikaya sıkışmış kalmış. Evet kazanman işi çözecek ancak stres de heyecan da tavan. Öyle ki 2. yarılar oynanırken yani sezonun bitmesi için dakikalar sayılırken hala kimin lige tutunacağını tahmin edemiyorsunuz. Ankaragücü'nün golü ile ayaklar daha da dolaşıyor ki bunu hissediyorsunuz.

RAMİREZ İŞİ ÇÖZDÜ

Ve oyuna giren taze kan Dani Ramirez bir anda tabelayı değiştiriyor. Yetmiyor tabii. Daha 16 dakika var, uzatmalarla 20. Yenilecek bir gol bütün hesapları alt üst eder. Hele hele son anlarda Ümraniye'nin kaçırdığı o pozisyonda sanırım maçı izleyen tüm Manisalılar derin bir oh çekmiştir. Son düdükle birlikte şampiyon olmuşçasına sevinmeleri o kadar normal ki. Sezonun ilk maçındaki mağlubiyetin ardından lige ağırlığını koyan Manisa'nın daha sonra çöküşe geçip arada toparlanıp tekrar gerilemesi, film gibi bir sezondu anlayacağınız.



ŞİMDİ SEVİNME ZAMANI

Neler yaşadılar neler. Ve son düzlükteki 10 puanla üstelik üçlü averajla lige tutundular. Şimdi sevinme zamanı. Ama fazla vakit kaybetmeden gelecek sezonun muhasebesi yapılmalı. Doğru adım ve hamlelerle bu sezon yaşananlar unutturulmalı.