Kazandı fakat...

Manisa Futbol Kulübü-Adanaspor maçında sıcağa rağmen futbolcuların kıran kırana bir futbol oynadıklarını görünce iki takım oyuncularına da helal olsun dedim. Böyle sıcakta top oynamak zordur ama iki takım da hem iyi futbol oynadı hem de taraftarlarına tam 5 gol izletti. Manisa FK, maçı kazandı ama unutmasın ki bu galibiyet biraz da şans diyebiliriz. Kazanmak güzel, bunun devamını getirmek daha güzel... Ben bir futbolsever ve sporsever olarak Manisa FK için söylüyorum. Levent Eriş hocam, oyuna mağlubiyetle başladın, sonra çok güzel bir gol attın. Ama 3-1 öne geçtikten sonra oyunda disiplin kalmadı. Sanki maç bitmiş gibiydi. Çünkü Domgjoni'nin gereksiz kırmızı kartı takımı olduğu gibi çökertti. Adanaspor bir gol buldu ama müsabakanın sonuna kadar da en az 2-3 gol pozisyonu kaçırdı. Kazandınız ama bu maçtan çıkartılacak çok dersler var...

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