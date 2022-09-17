Altay fırsat tepti

DÜN Malatya'da iki takımın da kazanma şansı varken, oyunlarını görünce inanın bu futbol mu dedim. Mahalle arasında oynansa daha zevkli, olurdu. Maçın geneline baktığımızda heyecan verecek gibi olan bir penaltı mı değil mi tartışması birde maçın son anlarında direkten dönen top. Ben 1. Lig'de hep mücadelesi yüksek maçlar seyrettim. Altay geçen hafta Bodrum karşısında çok pozitif oynamıştı. İzmir ekibi, dün bunun yarısını oynasa maçı kazanırdı. Demek ki futbolda futbolcular, isterse başarı da kendiliğinden geliyor. Yani inanırsan kazanırsın. Dün iki takım da inanmadı, ikisi de kazanamadı. Altay'a bakıyorum, Paixao maç boyunca bir penaltı pozisyonunda göründü. Nerede o Bodrum maçında baskı kuran, iyi oynayan ve kazanmak için elinden geleni yapan Paixao. Bu maçlar 6 puanlık maçlar. Çünkü rakibin de senin gibi sıkıntıda. Bu maçı kazansa Altay hanesine 3 değil 6 puan yazdıracaktı. İnanıyorum Sinan Kaloğlu, bu maçta 1 puan sevinmeyecektir, yecektir, kaçan 2 puana üzülecektir. Şu maçı kazanmış olsalar takıma bir güven, taraftara da umut olacaktı. Geçen hafta Bodrum maçında futbolcular yüreklerini sahaya koyunca, taraftarlar da tribünde görevlerini yapınca 3 puan geldi. Kim nederse desin. Altay, dün Malatya'da 1 puan almadı 2 puanı bıraktı...

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