Altay iyi yolda

Altay'ın son haftalardaki mücadelesi gerçekten muhteşem. Elindeki kadro yavaş yavaş Sinan hoca ile berebar iyi yola girmeye başladı.

Dün Eyüp karşısında gerçekten başa başa bir mücadele verdi. Hatta ilk 45 dakika içerisinde daha olumlu, daha pozitf bir görüntü içerisinde olan Altay'dı. Düşünün, bir lider ve de bu sezonun en iyi transfer yapan takımlarının başında olan Eyüp karşısında oyun olarak hiç sırıtmadı. Kaleci Ozan'ı, defansta oynayan kaptan İbrahim'i, hücumdaki Marco Paşa'yı tebrik etmek istiyorum.

Yusuf'un 73. dakikada attığı golü hakemler verebilirdi. Her hafta oyununun üzerine koyan, biraz daha çok koşan, biraz daha yardımlaşan bir Altay görmeye başladım. Bu Altay'ın hırslı futbolu devam eder, ilk yarıda iyi puan toplarsa, ben inanıyorum ki tahtayı açtırmak için yönetim çare arar. Altay taraftarını takdir ediyorum. Maç öncesinde, maç ortasında ve maç sonrasında o kadar yürekten, o kadar candan tezahürat yapıp kulübü bağrına bastılar ki 'Bu takımdan bir şey olmaz' diyenlere adeta hayat dersi verdiler.

KALECI OZAN PARLIYOR

Sol kanatta oynayan Naderi son maçlarda ileriye çıkarak hücumda çok faydalı olurken, defansta rakibin kanattan gelen toplarını keserek iyi işler beceriyor. Bunun yanında ikinci yarının başlarında kaleci Ozan'ın büyük takımlar tarafından listeye alınacağını da göreceksiniz. Çünkü kalesinde devleşen, defansıyla bütünleşen bir anlayışa sahip. Son sözüm de Sinan Kaloğlu'na. Sezon başında 'Amatör futbolcularla kampa gidiyorum Hayri abi.

Elimde futbolcu yok. Ama göreceksin, bu elimdeki futbolcuları parlatıp, bazı oyuncularla da sözleşme imzalarsak bu Altay'a hayat vereceğim' demişti. Şu ana kadar sözünde durdun, seni tebrik ediyorum. Sakın bu yoldan dönme. O Büyük Altay, büyük bir teknik direktör yaratacak