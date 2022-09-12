Futbol ruhu budur

FUTBOLDA kazanmanın en büyük yönü inanmaktır. İnanırsan kazanırsın. Dün Altay o mütevazi kadrosuyla yüreğini ortaya koyarak kazandı. Sahada yaşlı ve gençlerden çok koşan, herkese örnek iki futbolcu vardı. Biri kaptan İbrahim defansını sağlama alırken, direği de Marco Paşa idi. O da usta bir golle takımını ateşledi. Dediğim gibi kazanmak için yüreğini sahaya koyan Altay, Sinan Kaloğlu ile birlikte önemli bir başarı kazandı. Kaloğlu, Bodrumspor'u iyi analiz etmiş. Sahanın her yerinde pres yaparak Bodrum'a alan bırakmadığı için takımının maçı kazanmasını sağladı.

Bodrumspor kendinden emin nasıl, olsa kazanacağım diye geldi, ama istediği olmadı. Bilhassa orta saha ve hücum hattı sınıfta kaldı. Çünkü Bodrum tüm maçlarında üç gol atmıştı. Fakat Altay önünde 3 tane pozisyon bulamadı. Futbolda ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Ben inanıyorum ki İsmet Taşdemir hemen önlemini alacaktır. Merak etmeyin...