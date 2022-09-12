  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Futbol ruhu budur
Futbol ruhu budur HAYRİ ÜLGEN

Futbol ruhu budur

Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.09.2022, 00:00

FUTBOLDA kazanmanın en büyük yönü inanmaktır. İnanırsan kazanırsın. Dün Altay o mütevazi kadrosuyla yüreğini ortaya koyarak kazandı. Sahada yaşlı ve gençlerden çok koşan, herkese örnek iki futbolcu vardı. Biri kaptan İbrahim defansını sağlama alırken, direği de Marco Paşa idi. O da usta bir golle takımını ateşledi. Dediğim gibi kazanmak için yüreğini sahaya koyan Altay, Sinan Kaloğlu ile birlikte önemli bir başarı kazandı. Kaloğlu, Bodrumspor'u iyi analiz etmiş. Sahanın her yerinde pres yaparak Bodrum'a alan bırakmadığı için takımının maçı kazanmasını sağladı.

Bodrumspor kendinden emin nasıl, olsa kazanacağım diye geldi, ama istediği olmadı. Bilhassa orta saha ve hücum hattı sınıfta kaldı. Çünkü Bodrum tüm maçlarında üç gol atmıştı. Fakat Altay önünde 3 tane pozisyon bulamadı. Futbolda ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Ben inanıyorum ki İsmet Taşdemir hemen önlemini alacaktır. Merak etmeyin...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA