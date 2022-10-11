Büyük kayıp

ALTAY takımı oynadığı son 4 maçta taraftarlarına büyük umut vermişti. Ancak dün akşam Rizespor önünde gerçekten çok önemli bir 3 puan kaybetti. Eğer bu maçı kazanmış olsaydı, çok önemli bir avantaj yakalayacaktı. İki takım da tempolu bir oyun oynadı ancak Rizespor'un etkili ayakları maçı çevirmeye yetti. Siyahbeyazlı ekip Altay ise özellikle orta sahada iyi top çeviremeyip kanatlara da top aktaramayınca 3. bölgede gol yollarında etkili olamadı. İzmir ekibi maç kazanmak istiyorsa kanatları çok iyi kullanıp Marco Paşa'ya da top getirmeli. Paixaio geriye geldiği zaman hücumda etkisini kaybeden bir Altay var çünkü.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu Bodrum maçındaki gibi eğer orta sahada bir adam fazla çıkmış olsaydı en azından bir puan alabilirdi bu maçtan da. Altay'ın yediği iki golün yanında rakibe 3-4 net gol pozisyonu vermesi de defansif kademe hatasından kaynaklanıyor. Ben ilk defa İbrahim ve arkadaşlarının topa geç hamle yaptığını gördüm. Tabii böyle olunca süratli olan Benhur ve Kubilay'ın inanılmaz çabukluğu Rize'nin kazanmasına neden oldu.

Sinan Kaloğlu elindeki kadroyu iyi bir şekilde kullanmaya başlasa bile hücumda çok büyük eksikliği var takımın. Eğer bu ligden puan ve de puanlar almak istiyorsan muhakkak hücumda zengin pozisyonlar bulmalısın. Altay bu ligin en az gol atan takımı. Gol atmadan ne puan alabilirsin ne de puanlar. Bu maç gerçekten Altay için büyük şanstı. Eğer kazansıydı puanını 9 yapıp önünü açacaktı. Ama olmadı.