Kaptandan altın gol

Kaptan Ahmet İlhan Özek, bir döndü, pir döndü. Tecrübeli oyuncu sakatlıklarından sonra takımın başında olunca arkadaşlarına bir güven, bir umut aşılamış. Geminin dümenine geçen kaptan Ahmet, dün öyle bir gol attı ki taraflı-tarafsız herkes bu muhteşem golü alkışladı. Öyle bir gol ki her yönüyle harika, puan yönüyle de mükemmel. Ve Altınordu bu galibiyetiyle lige tekrar dönüş yaptı.

Ahmet İlhan'ın golü bana geçen sezonki Menemen maçını hatırlattı. Kötü giden bir Altınordu, kaptanın golü ve maçı döndürmesi sonrasında da 10 maçlık bir seri yakalayarak ligde kalmıştı. Acaba diyorum; "Bu gol, bu galibiyet Altınordu'nun bir dönüşü mü?" Tuzla takımı kötü bir takım değil.

10 kişi kalınca iyi hazırlanan bir Altınordu karşısında da kaybederek son haftalardaki çıkışına son verdi. Ben teknik direktör Ufuk Kahraman'ın bugün kahramanlık yapıp, bu galibiyetle Altınordu tarihine adını altın harflerle yazdıracağına inandım. Çünkü futbolcularla diyaloğu, rakibini çok iyi analiz etmesi dünkü maçta kendini gösterdi.



DURAKLAMA DEVRİ BİTTİ

Haydi Altınordu duraklama devri bitti.

Sıra ilerleme devrinde. Bu mücadeleniz, bu arkadaşlığınız ve bu ekip ruhu böyle devam ederse ben inanıyorum ki, geçen sezon "Kümede kalır" demiştim. Bu sene de "Bu oyunla korkusuz bir sezon geçirir" diye fikrimi beyan ediyorum. Altınordu takımı bu galibiyeti alıp da sakın ola ki, yan yatıp geriye yaslanmasın. Çünkü her hafta daha güçlü, daha zorlu bir maraton var. Bu Tuzla galibiyetine gölge düşürmemek için el birliği ile o maçlara hazırlanması lazım. Bu ligde hiçbir şekilde ihmale gelmeyecek işler yapmak lazım. Bir de gol yemeyeceksin. Ben ilk defa Tuzla karşısında başta Erdi olmak üzere direnen, mücadele eden bir Altınordu defansı gördüm. Tabii ki bunun mimarlarından olan Ali Emre kardeşimi de unutmamak gerek.

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