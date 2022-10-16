Derbiye yakışmadı

Puana ihtiyacı olan iki takımın da oynadığı futbol, ne kendilerini, ne aldığı puanları, ne de tribündekileri mutlu etti. Çünkü iki takım da hücumsal bir futboldan çok kontrollü ve dengeli oynamayı düşündü. Kanaatimce iki teknik adam da korkaktı. Çünkü üç puanlık sistemde eğer kazanacaksan üç puanı cebine koyacaksın. Bunun için de hücumsal bir oyunu ön planda tutman lazım. İki takıma da bakıyorum; daha çok orta saha mücadelesinde olup, arkaya atılan toplarla sonucu değiştirmeye çalıştılar.

Ve bu hatalardan sahanın en yaşlı futbolcularından Altaylı İbrahim Öztürk topu ayağından sektirince, rakibe golü hediye etti. Manisa FK takımının da en yaşlı futbolcusu Adem Büyük, o da eliyle oynayınca penaltıya maruz kalıp takımına golü yedirdi. Yani iki yaşlı futbolcunun bariz hataları iki takıma da gol kazandırdı.

KORKAK FUTBOL OYNATTI

Gelelim, Altay kalecisi Ozan'a. Sen her gün üstüne koyan müthiş bir kaleci olma yolundasın. Sakın bu formunu, bu istikrarını kaybetme. İnanıyorum ki, yakın zamanda büyük takımların en önemli listesinde sen olacaksın. Dün iki tane Nizamettin'in, bir kez de Batuhan'ın vurdukları topları, öyle güzel bir refleksle çıkardı ki, bu boy posla herkes bu çevikliği yapamaz. Dün eğer bir puanı Altay kazandıysa, bu puanın mimarı da sensin. Takımlara gelince; iki takımın da müthiş derecede puana ihtiyacı olmasına rağmen tutuk, vasatı geçmeyen bir oyun sergilediler. Eğer bu ligde Manisa FK "Ben Play-Off oynayacağım" diyorsa Altay takımı da, "Ben bu ligde kalacağım, korku yaşamayacağım" diyorsa, iki hocaya da bir nasihatim var. Takımlarınızı korkak değil, hücumsal ve hedefi olan bir üç puan düşüncesiyle oynatın. Paixao, her şeye rağmen gençler kadar koştu, golünü de attı.

Biraz daha kendine bakarsa, biraz daha idman yerse yine gol alanlarında etkili bir oyuncu olarak Altay'a hizmet verir. Maçın en önemli anı 90+4'te Manisa oyuncusu Domgjoni'nin kaçırdığı goldü. Domgjoni, bu golü nasıl kaçırdığını müsabakayı daha iyi seyrettikten sonra çok iyi anlayacaktır.