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Altay’a yakışmadı HAYRİ ÜLGEN

Altay’a yakışmadı

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Giriş Tarihi: 04.02.2023, 00:00

ALTAY'A dün Adanaspor önünde oynadığı futbol da skor da hiç yakışmadı. Halbuki geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü önünde çok dirençli, çok mücadeleci oynamış, iyi bir futbol oynayarak bir puan almış ve Adanaspor maçına ümitli çıkmıştı. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Altay dün Adanaspor önünde ne futbol oynadı ne de kazanmak için büyük bir mücadele gösterdi. Vasat futbolu geçemedi. Aslında puan cetveline bakarsan, bu maç tam 6 puanlık bir maçtı. İzmir ekibi eğer kazanmış olsaydı ileriki haftalar için büyük avantaj olacaktı.

Ben sezon başından beri Altay'ı seyrederim ve yorumlarım. Fakat ilk kez bu kadar neredeyse hiç gol pozisyonuna girmeyen bir Altay gördüm. Bu mağlubiyet herhalde Altay'ın son kredisiydi. Bundan sonra oynanacak maçlarda artık hedefi bir puan değil 3 puan olmalı. Çünkü puan farkları açılmaya başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu elindeki kadroyu artık daha ofansif ve hücumsal bir sisteme dönüştürerek türerek hedefi 3 puan olan bir Altay 11'i oluşturmalı. Puan cetveline bakıyorum. Artık Altay'ın bir değil üç puana ihtiyacı var. Kısacası dün Altay, Adana önünde sınıfta kaldı.

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