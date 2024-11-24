Bu futbol yakışmadı

Manisa FK, aslında maça önde basarak etkili bir şekilde başladı. Ancak, defansın büyük kademe hatası sonucu geriye düştüler. Kadir kırmız kart görürken, aslında isteyerek değil. Biraz şanssızlık biraz da rakibinin akıllı hareketiyle takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda 10 kişi kalan Manisa FK, hücuma dönük oynamaya başlayınca defansı unuttu. Bunu fırsat bilen Keçiörengücü forvetleri gerçekten akıllı oynayınca arka arkaya goller geldi. Aslında Manisa FK zaman zaman iyi top oynamasına rağmen futbolla ilgili olan önemli bir şeyi unuttu. Hücuma giderken defansını da sağlama alacaksın. Bakın rakibin gollerine. Hepsi arkaya atılan toplarla defansı hataya zorlayarak geldi. Keçiören takımı bu sezon ilk defa sahasında 4 gol attı ve önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyetin en önemli mimarı ise Erkan Sözeri oldu. Son olarak Çağdaş Çavuş ve öğrencileri bu maçı kafasına takmamalı. Yoksa Play-Off hattı tehlikeye girer.