Manisa FK Gençler’i ihtiyarlattı

Manisa FK ve Gençerbirliği geçen hafta mağlubiyet yaşayan iki takımdı. Bu nedenle dünkü maç iki takım için de önemliydi. Çünkü kaybeden aşağıya, kazanan ise zirveye yol alacaktı. Manisa takımı, ilk 45 dakikada G.Birliği'nden daha olumlu ve pozitif bir futbol anlayışı içindeydi. Zaten ilk 45 dakikada bu gole ulaştı. Cissokho gerçekten muhteşem gol attı. Aslında bu oyuncunun bu kabiliyeti varsa, devamlı şut atarsa hem kendisine gol, hem de takımına puanlar kazandırır. Teknik direktör Çağdaş Çavuş gerçekten özverili, disiplinli, çalışkan bir hoca. Aslında elindeki kadro mütevazi ama buna rağmen takımını iyi izleyip, bu ligde mücadelesi yüksek bir performans gösteriyor. Başkent ekibi bu ligin en iyi top oynayan takımlarından ancak buna rağmen 3 puan geldi. Ben bu takımı ve Çavuş'u tebrik ediyorum. Ama bunu unutup milli takım arasında takımın temposunu yükseltirse inanıyorum ki Manisa FK Play- Off takımlarından biri olur, tebrikler...

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