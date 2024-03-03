Türk futbolu nereye koşuyor!

TÜRKİYE'DE saha dışı olayları, yanlış hakem kararları, bilinçsiz yöneticiler Türk futbolunu her geçen gün geriye götürüyor. Eski yıllarda MHK'ya, hakemlere bir saygı sevgi vardı. Tribünlerde bir arkadaşlık ve sadece takımlarına destek vardı. Ama dün Türkiye'nin en aydın şehirlerinden biri olan Bodrum'daki maçta sadece olaylar değil, futbolcular, hakem kararları ve tribünden atılan yabancı maddeler Türk futbolunu tekrar derinden yaralamıştır. Yazık hem de çok yazık... Biz bu gidişle artık futbolu unutup, yakın zamanda da maça gelecek taraftar ve seyirci bulamayacağız. Bun ne şiddet, bu ne hiddet... Futbol tatlı bir rekabet ve kardeşlik oyunudur. Biz bunu benimsemezsek, önemsemezsek ve birbirimize riayet edecek şekilde davranmazsak yakın zamanda Türk futbolu iflas edecektir. Bu acı ve çok gerçek. Bakın ben 40 yıldır futbolun içerisindeyim. Maçı yorumlayacaktım, neler yazıyorum. Artık futbolun sonuna mı geliyoruz!

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