Muhteşemsin Göztepe

Kim ne derse desin Türkiye'nin en renkli, en temaşa zevki veren taraftarı Göztepe'de. Dün Gençlerbirliği maçında bunu bir kez daha gördük ve yaşadık. Göztepe'nin seyircisi yok, Göztepe'nin gerçek taraftarı var. Formasını giyen, atkısını takan, çocuklarına bayrakları veren muhteşem bir Göztepe taraftarı. Ben maçtan çok Göztepe'nin şampiyonluğa adım adım koşuşunu söylemek istiyorum. Göztepe, Bulgar çalıştırıcı Stoilov geldikten sonra bambaşka bir hüviyeti içine girdi. Önce gol yemedi, sonra deplasmanlarda puan almaya başladı, dahası mı hedefini büyüterek adım adım Süper Lig'e koştu. Göztepe'ye bakınca yıllar önce Adnan Süvari'nin Avrupa'ya taşıdığı günler geldi aklıma. Ali Artuner'i, Gürsel kaptanı, Fevzi Zemzem'i, Çağlayan'ı ve daha kimler kimler... Yani şunu söylemek istiyorum: Göztepe bir tarihtir. Ve bu tarihe başarı yazan, taraftarı takımını hiç yalnız bırakmayan bir Göztepe'den bahsediyorum. Yıllardır Göztepe yazarlığı yapıyorum. Amatörde bile 10-15 bine taraftara oynayan bir takım varsa, işte Göztepe gibi çökmez. İnanıyorum ki Göztepe'nin çıkışı burada kalmaz. Yakında Avrupa'ya ayak basan, başarı isteyen ve taraftarlarıyla başarılara imza atan bir Göztepe bekliyorum, kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca öncelikle Göztepe camiasını, yönetimini, teknik heyetini ve sonra da futbolcuları canı gönülden kutluyorum. Süper Lig'e hoş geldin muhteşem Göztepe.

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