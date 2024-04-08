DÜN Bandırma'da oynanan maçta iki takımdan biri Play-Off, diğeri ise düşmemek için sahadaydılar. Ancak ikisi de aradığı üç puanı bulamadı.

Manisa FK'da neler oluyor? Nereden nereye yani. Bu inanılmaz düşüşün nedeni kim? Manisa FK, sezon başında şampiyonluk parolasıyla sezona başlamıştı.

Ama Manisa yönetimi ve başkanı Mevlüt Aktan'ın yanlış hoca değişiklikleri ve yanlış yönetim takımı düşme potasına kadar getirdi. Aslında Manisa FK, Bandırmaspor'u 10 kişi yakalamışken buradan en az üç puanla çıkması gerekirdi. Ancak bir puanı da zor kurtardı.

Rakipleri yavaş yavaş puan farkını kapattı. Başta Ş.Urfaspor olmak üzere üzerine çıktı. Bu takımı çok iyi tanıyan teknik direktör Levent Devrim'in bu maçı kazandırması gerekirdi. Kanaatimce son haftalarda Ş.Urfaspor gibi istikrarlı bir futbol oynamazsa ve bir seri yakalamazsa maalesef Manisa'nın işi çok zor. Bandırmaspor 10 kişi oynamasına rağmen rakibinden bir puanı aldı. Bu puan kendisine ileriki haftalarda Play-Off için faydalı mı olacak, kendi sahasında iki puan kaybetmenin faturasını mı ödeyecek, Bunu göreceğiz.

Bana sorarsanız iki takımın da oynadığı futbol vasatın üzerine çıkmadı. Halbuki iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Bir puan almadılar, iki puan kaybettiler. Manisa hemen önlem almazsa yarın çok ama çok geç olacak.

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