Kültürpark’ta Türk rüzgarı

Kala kala İzmir'in elinde bir tek "Uluslararası Tenis Turnuvası" olarak J5 İzmir Kültürpark ITF Junior Cup turnuvası kaldı. Bu önemli gençler turnuvasına İngiltere, Pakistan, Romanya, Hindistan, Malezya, Türkmenistan, Rusya, Slovakya, Macaristan, Fransa, Kazakistan, Bulgaristan, Özbekistan, Kuveyt, Sırbistan ve Türkiye olarak 16 ülke 110 oyuncu ile katılmıştı.

Tek erkeklerde Mustafa Sancaklıoğlu'nu yenen Emirhan Bulut şampiyonluğa ulaşırken, şampiyon kızlarımız Deniz Dilek ve Duru Kuşçu'yu finallerde Deniz Turan, Rana Bozdağ ekibini yenerek çiftler kategorisinde yüzümüzü güldürdüler.

TEKLERDE DE DENIZ

Teklerde ise Deniz Dilek, Duru Kuşçu'yu yenerek bu kategoride de şampiyon oldu. Çift erkeklerde ise Kemal Arda Karakaş ve Mehmet Onur Turgut finale kadar çıktılarsa da finalde kupa Hindistan'dan Aryan Jit Singh ile Birleşik Krallık'tan Tom Dunlop çiftinin oldu. 81 yaşındaki Kültürpark Tenis Kulübümüzü ve oyuncularımızı alkışlıyoruz!

ALMANYA'DA PERA MUCİZESİ

Amerikan tenis tarihinde yeni bir mucize yaşandı. Hiç set kaybetmeden, art arda kazandığı WTA Budapeşte ve WTA Hamburg turnuvalarından önce hiç WTA Turnuvası oynamamış olan Bernarda Pera, Hamburg'da 1 numaralı seri başı Kontaveit'i yine 2/0 yenerek şampiyon olmasını bildi ve Amerikan tenis otoritelerinin yüzlerini güldürdü. Alkışlıyorum ve Pera'nın nereden nerelere ve nasıl geldiğinin araştırılmasını diliyorum. Belki biz de bir şeyler öğreniriz!

KRAL MUSETTİ

ÇOK inişli çıkışlı, karşılıklı hataların heyecanlandırdığı final maçında, İspanyolların yeni Nadal'ı ( gerçi Nadal da daha çok iş var ama...) genç Carlos Alcaraz'ı, yine İtalyanların genç ve yükselen yıldızlarından Lorenzo Musetti yenerek Hamburg kralı olmasını bildi. Böylesi heyecanlı maçları seyretmek insana tenisi daha çok sevdiriyor. Gençlere teşekkür ediyoruz. Çiftlerde ise şampiyon olmayı bilen Glassgoov/ Hellovaara ekibini kutluyoruz.

BERRETTİNİ VEDA ETTİ

İTALYAN Matteo Berrettini, kortlardan epey uzak kalan ve daha öncelerde bu turnuvada şampiyon olmuş olan Dominic Thiem'i 6-1, 6-4 yenerek art arda 3. finaline çıksa da, güçlü rakibi Casper Ruud'a 4-6, 7-6 (4), 6-2 yenilerek turnuvaya veda etti. 3 büyük yavaş yavaş kortlardan çekilmeye başlarken, istikrarlı yükselişlerini devam ettirebilen oyuncuları görmek tenis severleri mutlu ediyor.