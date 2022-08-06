Alkışlar İrem Kurt’a

EYOF - 2022 Avrupa Gençlik Olimpik festivali gerçekleştiği Slovakya'nın Banskte; Bystrica şehrinde 7 gün süren müsabakalar sonunda biterken, oyunları seyretmeye ve eğlenmeye gelen 150 bin kişi büyük ve unutulmaz sevinçler yaşamış, hüzünle de ayrılmışlardı. Bence bu durum yakından incelenmeli! Büyük bir başarı! Demek ki teniste yalnız büyük oyuncuların oynadığı tenis değil, tüm tenis aktiviteleri de seyredilirmiş: şaşırdık değil mi! Bir kenara yazmakta fayda var sanıyorum...

Slovakya da düzenlenen bu festivalde oyuncumuz İrem Kurt, Laura Palumbo'yu 6-2, 6-2 yenerek çeyrek finale kadar yükselmeyi bildi. Ne var ki daha sonda bu turnuvanın şampiyonu ve ev sahibi ülkeden 1 numaralı seri başı olan Renata Jamrichova'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Kalpten alkışlıyorum...

ATP UMAG

Büyük dörtlü yavaş yavaş sahnelerden uzaklaşmaya başlarken, yeni ve büyük rekabetler de ortaya çıkmaya başladı. İspanyol, yani yeni Nadal denmekte olan Alcaraz ile yükselişi durdurulamayan bir de İtalyan Jannik Sinner var. Ve O Sinner Hırvatistan'ın UMAG şehrinde Alcaraz'ı 6-7 6-1 6-1 ile nihayet yenerek özlediği ilk ünvanını kazandı. Geleceğin yeni rekabetleri şimdiden şekillenmeye başladı ama son 20 senede olduğu gibi dört kişi ile değil en az 10 oyuncu arasında olacak!

FİNALLERE KALAMADIK

AVRUPA'NIN en iyi 16 ve 18 yaş altı oyuncularının mücadele edeceği Yaz Kupaları eleme yarışmaları sonunda, 16 yaş erkekler Le Touquet'de, 16 yaş kızlar Marianske Lazne'de, 18 yaş erkekler La Rochelle'de, 18 yaş kızlar Granville'de final turlarına yükseldiler. Buna göre: Çek Cumhuriyeti, Ispanya, 4 kategoride de finaldeyken, Fransa, Bulgaristan ve Polonya da bu ikisini çok yakından takip ediyor.