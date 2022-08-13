Sabrın sonu!

Amerika Açık yolunda ki sert zeminli turnuvalarından Atp 1000 Washington da Avustralyalı Nick Kyrgios harikalar yaratmaya ve tenis severleri şaşırtmaya devam ediyor. Wimbledon'un sürpriz finalisti Washington tekler finalinde, yükselmekte olan Japon Nishioka'yı 6-4 ve 6-3' lük 2 sette mağlup ederek şampiyon oldu. Çiftler kategorisinde de Sock ile beraber, Krajicek ile Dodig çiftini 7-5 ve 6-4 gibi iki yakın sette yenerek şampiyon oldular. Alkışlar hem teklerde, hem de çiftlerde şampiyon olan Kyrgios'a! Son başarıları reytingini ne kadar yükseltti, doğrusu merak ediyorum. Çok iyi bir tenisçi olduğunu gösterdi ama aykırı oyunculuğunda ne gibi değişiklikler yaşatacak, henüz belli değil.

Çağla Büyükakçay

Geçen hafta Belçika'da katıldığı ITFW25 Eupen turnuvasında çeyrek finalde bir set alarak yenilmiş olsa da bu hafta Polonya'da yine ITF W25 Radom turnuvasına ilk turu 2 sette 6/3 ve 6/0'la geçerek iyi başladı.

Serena bırakıyor mu?

24 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmış büyük Amerikalı kadın tenişçi Serena Williams son maçlarını Amerika Açık'ta oynayacağını beyan ederek tura ve tenise vedasını hazırlıyor gibi. Ancak kesin gözle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Şenel'lerini kortlarda geçirmiş ve özellikle de çok başarılı insanlar kolay kolay bu spordan kopamıyorlar. Göreceğiz!

WTA 500'de Sampiyon Kasatkina

WTA 500 San Jose'de oynanan MubadalaSVC turnuvasının finalinde Amerikalı Rogers'i 6-7/6- 1/6-2 yenen Rus Raket Daria Kasatkina , yeniden ve rekorunu kırarak 9 numaraya oturdu.