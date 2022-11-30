Dünya tenisi 2022’yı kapatıyor

Rusya ve Belarus takımlarının yasaklı olduklarından dolayı katılmadıkları ve yalnız 12 takım ile gerçekleşen Dünya Kadınlar "Billie Jean King" Kupası'nda, 2021 şampiyonu Avustralya takımı finale çıkarak İsviçre takımı ile finali oynadılar.

İsviçre oyuncuları Belinda Bencic ve Jil Teichmann'ın kazandıkları iki tek maçı ile Avustralya takımını da yenerek ilk defa dünya şampiyonu oldular.

Bravo İsviçre'ye... Rusya'nın, geçen senenin şampiyonu olsa da yasaklı olarak şampiyonaya alınmadığı Dünya Erkekler "Davis Cup by Rakuten" Şampiyonası'nın finali ise 27 Kasım'da 2022 Glasgow'da oynandı.

Avustralya takımının beraber büyümüş olan oyuncularını Felix Auger-Aliassime ve Denis Shapovalov ile yenmeyi başaran Kanada takımı ilk defa Davis Cup şampiyonu oldu.

Alkışlar Kanada'ya...

ANTALYA'DA TENİS SÖLENİ

"TE-Tennis Europe Avrupa Senyör Kulüpler Şampiyonası" bu sene 16 ülkeden 81 kulüpten erkek - kadın toplamda 400 sporcunun katılımıyla ülkemizde - Antalya Megasaray tesislerinde gerçekleşiyor. ITF'in katılımcılara ilk defa puan vereceği haberi ilgiyi arttırmış ve katılımların da artmasını sağlamış oldu. Bir üst sınır olsa da ülkemizin 40 kulüp ile şampiyonaya katılması, her halde şampiyonanın yeni bir rekoru olarak tarihe geçecek!

30-50 yaş kategorileri 21- 26 Kasım'da oynandı. Bu hafta ise 55-75 yaş kategorileri kortlarda mücadele etmekte. Şampiyona 3 Aralık tarihinde tamamlanmış olacak. Güzel şampiyona için TE bizden memnun, biz de TE'den memnunuz. Teşekkürler...

SEVIYE YÜKSELMEKTE

Bu şampiyonada görülen oyun seviyesinin, ülke senyörlerimizin tenis seviyesinden epey yüksek olduğu izlenimi verdi. Kulüplerin bazılarının takımlarını, senyör olmuş eski pro oyuncular ile güçlendirdikleri dikkatimizi çekti.

Bizden de milli oyuncumuz, çiftlerde dünya eski 50 numarası İpek Şenoğlu'nun takımı ile beraber başa oynamaya başlaması, senyör tenisi için iyi bir örnek, kendisi için çok önemli bir başlangıç, ülke tenisimiz ve senyör camiamızın oyun seviyesi ve tecrübesi bakımından da sanırım çok büyük kazanç olacak! Bu şampiyonada başarılar birinci olarak veya ilk sıralarda yer almış kulüp takımlarımız oldu. Onları candan kutluyoruz. Her halükarda başarılarımızdan da yenilgilerimizden de derslerin çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Ayrıca bu organizasyonu başarılı kılan yönetim ve teknik ekiplerimizi, senyör kurulumuzun verimli ve etkin çalışmalarını alkışlıyoruz. Şampiyonanın neticelerini 55-75 yaş kategorisi maçlarının tamamlanmasından sonra toplu olarak vereceğiz.

Ne var ki anlamadığımız bir şey var: senyör müsabakalarına 85+ oyuncular epeydir dahil edilirken, neden bu yaşların takımları bu şampiyonaya dahil edilmedi acaba?