Kelaidis ile yollar ayrıldı

Türkiye Tenis Federasyonu, büyük temaslardan sonra Nikolas Kelaidis'i önce 2012'de federasyon bünyesine aldı, sonra 2017 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) tenis koordinatörlüğü görevine atadı, 2021 yılında da federasyonun teknik direktörlüğüne getirdi.

Tüm sözleşmeler beraberce imzalandı. Ancak bu kadar ümitten sonra ve nedense 10 sene sonra 73 yaşındaki Kelaidis'den beklenen, tenisin olimpiyat odaklı olarak tabana yayılması, bunun için gerekli projelerin hazırlanması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve mevcut- yeni antrenörlerin gelişiminde hedeflere ulaşamadığı maalesef anlaşılmış, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimi tarafından Nikolas Kelaidis'in görevlerine son verilmiş! Acaba diyorum, Avrupa'nın en kalabalık ülkesinin tenisini çağ atlatmasını bir kişiden beklemek doğru muydu? Bu kişi bu görev için gerekli yetilere haiz miydi? Tenis sporunda beklenen hedefler ne ölçüde gerçekçiydi? Ben bunları sormak istiyorum.

GÖZÜMÜZ ANTALYA'DAYDI

Avrupa Kulüpler Arası Senyörler Takım Şampiyonası'nda, iki bölüm de 93 takım, 30-50 yaş grupları (21-26 Kasım tarihlerinde), 55-75 yaş grupları (28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında), 10 farklı kategoride Antalya Megasaray Tesisleri'nde kıyasıya mücadele ettiler. Türkiye organizasyona 40 kulüple katıldı. Yağmurdan dolayı bir gün hariç her gün programdaki tüm maçlar oynandı ki büyük başarı. Alınmış neticeler de ayrıca ve göreceğiniz gibi çok sevindirici. İşte sonuçlar: Erkekler 30 yaşın şampiyonu Gençlik Kültür ve Hizmet Vakfı olurken; üçüncü Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü, Kadın 30 yaşın şampiyonu Turgay Soysal Tenis Akademisi, ikinci Gençlik ve Kültür Hizmet Vakfı, üçünü PFM, Erkek 35 yaşta üçüncü Mete Tenis Kulübü, Kadın 35 yaşta üçüncü Raket Tenis Spor Kulübü ve Erkek 40 yaşın şampiyonu Mete Tenis Kulübü, üçüncü Turgay Sosyal Tenis Akademisi oldular. İkinci hafta oynanan 55+ yaş takımlarından Erkek 45 yaşı ikincisi PFM, Kadın 50 yaşı ikincisi ISTAV, Kadın 55 yaş şampiyonu Yeşilyurt 1, ikincisi Yeşilyurt 2. Yeşilyurt 1 takımında yer alan İzmirli Ayşim Penetti'yi özellikle kutluyoruz. Erkek 60 yaşta Optimum üçüncü, Levent klübü 1 dördüncü, Erkek 65 yaşta Turgay Sosyal Tenis Akademisi dördüncü ve Erkek 70 yaşta Optimum dördüncü olarak şampiyonayı başarılarla tamamladılar. Kutluyor ve alkışlıyoruz.

ÇOK FAYDALI BİR KARAR

İlk defa 1983 yılında oynanmaya başlayan Avrupa Kulüpler Arası Senyörler Takım Şampiyonası, Kovid nedeniyle 2019 yılında mecburen ara verildiyse de 2022'de tekrar ve özellikle de ülkemizde başlatılması ITF'in çok yönlü ve faydalı bir kararı oldu. Ülkemizin çok sayıda tenis kortunun bir arada bulunduğu, donanımlı tesislere sahip, çok katılımlı turnuvalar için ideal olduğu, 2000'li yıllardan beri Antalya bölgesinde gerçekleştirilmiş olan başarılı Dünya tenis veteran takımlar şampiyonalarında zaten tenis dünyasına gösterilmişti. Tenis açısından ülkemizin kıymeti, vazgeçilmezliği, artık ve uzun bir süre benimseneceğini umuyoruz!