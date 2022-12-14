Sonuçları bekliyoruz

Türkiye şampiyonlarının ortaya çıkacağı Türkiye Tenis Ligi'nin müsabakaları, kadınerkek 25 takımın katılımı ile 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Trabzon'un Beşirli Tenis Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Maçlar 12 Aralık'ta başlamış olmalı ama ve nedense neticeleri yayınlanmıyor. Bu denli önemli bir turnuvanın neticelerini heyecanla bekliyoruz.

EN İYİ 8 MASTER FİNALLERİ

12, 14 ve 16 Yaş grubunda en iyilerin yarıştığı En İyi 8 Master Turnuvası'nda maçlar Bodrum'da, Bodrum Tenis Kulübü Tesisleri'nde 28 Kasım- 2 Aralık arasında oynanmış. Geç de olsa neticelere ulaştık ve paylaşıyoruz. Öncelikle başlıktaki "Master" yakıştırmasına takıldım. En büyükleri 16 yaşında ve bunlar nasıl "Master" olarak tanıtılabiliyorlar? Listede 12 iyi oyuncu varken neden 8 Master cümlesi kullanılmış? Merak ediyoruz tabii! Ne var ki ümitlerimiz olan bu gençlerimizi 2023 yılında daha çok takip edip daha çok alkışlamak, başarılarını da daha sık duyalım isteriz! Turnuvada 16 Yaş Erkekler Finali'nde Mehmet Onur Turgut 1., Melih Anavatan 2., 16 Yaş Kadınlar Finali'nde Fatma Yüksel 1., Ceylin İpek 2., 14 Yaş Erkekler Finali'nde Mustafa Ege Şık 1., Kuzey Uğurcan 2., 14 Yaş Kadınlar Finali'nde Berrak Koçak 1., Melis Yıldırım 2., 12 Yaş Erkekler Finali'nde Mehmet Toprak Erçin 1., Kuzey Kerem Bayrak 2, 12 Yaş Kadınlar Finali'nde Ela Düz Ovalılar 1., Ayşe Bal 2., oldu.

ÇAGLA TUNUS'TA SAMPİYON

MİLLİ sporcumuz Çağla Büyükakçay Tunus'ta oynanan, 25 bin dolar toplam ödüllü W25 Monastir turnuvasında senenin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Zorlu maçlardan sonra finale çıkan Çağla'mız, finalde turnuvanın 2 numara seri başı olan Hırvat Lea Boskovic ile oynadı ve uzun süren 3 setlik bir mücadeleden sonra korttan şampiyon olarak ayrıldı. Bu onun aynı zamanda tekler kariyerinin 14. ünvanı oldu. Son aylarda çok sıkıntılı günler geçirmiş olsa da yavaş ama emin şekilde geri dönüşünü gerçekleştirdi, arkadan gelen oyuncularımıza örnek olmayı başardı ve en önemlisi de herkese çok değerli de bir sebat ve süreklilik dersi vermiş oldu. Gönülden kutluyoruz.