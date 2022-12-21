Yeni bir kupa

DÜNYANIN en iyi tenis sporcularından Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Iga Swiatek ve Ajla Tomljanovic 29 Aralık ile 8 Ocak arasında Avustralya için, Avustralya'nın Brisbane, Perth ve Sydney şehirlerinde, yaz aylarında ortaya çıkan yepyeni bir karışık çiftler formatlı ve heyecan dolu müsabakalarda oynayacaklar... Umarız bu değişik tenis şovu da tenisimize renk katar, bizler seyir şansına erişiriz.

SAMPİYONLARI KUTLUYORUZ

Türkiye Tenis Ligi'nin müsabakaları, 25 takımın katılımı ile 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Trabzon'un Beşirli Tenis Kompleksi'nde gerçekleşti. Erkeklerde ENKA Mete Tenis'i 3-0, TED ise Yeşilyurt'u 3-0 yenip finale yükseldi. Kadınlar yarı finalde TED takımı Play Tenis'i 3-0, ENKA ise Alaçatı Tenis'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Çok sık görüldüğü gibi yine tüm finaller ENKA Spor Kulübü ile TED Spor Kulübü arasında gerçekleşti. ENKA finali 2/1 kazanarak Tenis Ligi Erkekler şampiyonu oldu. Kadınlarda da ENKA 2022 Türkiye Tenis Ligi Kadınlar Şampiyonluğu'nu 2/1 ile elde etmiş oldu. Şampiyonlarımızı kutluyoruz.

SUUDİLERE ALKIS

Suudi Arabistan'da yapılan gösteri maçları, Suudi'ler tarafından organize edilmiş! Alkışlamak lazım Suudi'leri... Dünyanın en iyi oyuncuları arasında bulunan ATP klasmanından 12 erkek oyuncu arasında (Tsitsipas, Medvedev, Wawrinka, Rublev, Hurkatz, Striker, Thiem, Zverev, Fritz, Berettini, Kgygios ve Norrie) 8-10 Aralık'ta oynandı bu gösteri turnuvası. Maçları Eurosport'tan izleyebilmiş olmamız, bu tenis tatil zamanı için deki en iyi ve şanslı eğlencemiz oldu. Yani tenise biraz da eğlence olarak bakmak lazım. Boşuna "eğlenelim" demiyor oyuncular! Amerikalı Fritz, Rus Medvedev'i 7/6-7/6'lık 2 sette yenerek şampiyon olurken 1 milyon $'ın da sahibi oldu. Medvedev ise 500.000$'la yetindi. Gösteri turnuvası olsa da, maçların cazibesini ve kalitesini arttıran ödüllerin cazibesiydi galiba!