Genç senyörler milli takımları

SAYILARLA ITF

ITF Dünya Tenisi serisinde 2022 yılında 10,000'den fazla oyuncunun katıldığı 1059 turnuva 65 değişik ülkede, toplamda 47.016 maç yapılmışken bunların 32.658'i tek maçları olurken çiftlerde ise 14.358 maç gerçekleştirilmiş. Bu rakamlar 2022 yılı içindeki gelişmeyi net bir şekilde göstermektedir. Bu 1059 turnuva içinde kadın turnuvalarının sayısı 533 olurken erkek turnuvalarının sayısı 526 olmuş. 2021 yılında ise kadınlarda 373 turnuva iken, erkeklerde 386 turnuva olarak gerçekleşmiş, yani 759 turnuva oynanmış. İki sene arasında ki pozitif artış ise yıllık bazda %39: Müthiş ve istikrarlı bir büyüme!

GENÇ SENYÖRLER

Milli Takımlarımız belli oldu. Seçmelere katılan ve yıl boyunca turnuvadan turnuvaya koşarak puan toplayan ve çeşitli şehirlerden gelen tenisçilerden, nihayet milli takım seçmelerinde de başarılı olanlar gurur ve mutlulukla ülkemizi temsil etmek üzere milli takımlarımıza seçildiler. Takımları diyorum çünkü bu kadın-erkek genç senyörler 30+ ila 45+ yaş gruplarında 8 takım oluşturuyorlar. Ardından senyör olan 50+ ila 65+ yaş gruplarının seçmeleri ve sonrasında 70+ ila 85+ süper senyör yaş gruplarına sıra gelecek ve toplamda 24 takımın hepsi 2023 yılı boyunca ayrı ayrı dünya takımlar şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. Tek tek her bir yeni milli oyuncumuzu kutluyor, başarılı olmalarını diliyorum.

ÜMIT VEREN GELISME

Bu ilk seçmelerde yeni olmasa da güzel ve ümit veren bir gelişme yaşadık. Bugünlere kadar ender karşılaştığımız ve ATP, WTA, TE ve Davis Kupası'nda oynamış eski milli tenisçilerimizin de artık senyör şampiyonalarına ilgi duymaya başlaması, katıldıkları müsabakalarda getirecekleri katkılar sayesinde takımlarımızın da başarılara yaklaşmalarını sağlayacak olmaları çok sevindirici. Bunlardan biri kadınlar tenisinde dünya ilk yüz oyuncu arasına girmiş olan sevgili İpek Şenoğlu, diğeri de Davis Cup ve çift takımlarının değişmezi sevgili Mustafa Azkara. İkisi de dünya tenisinde zor şartlara rağmen isim ve yer yapmış Türk tenisinin efsanelerinden... Umarım örnek olup diğer eski millilerimizi de "senyör" oyuncuların arasına çekerler!

TENİSE ARTAN İLGİ

Senyör tenisçiler büyük bir hızla çoğalmakta ve bireysel sporlar arasında çok aktif ve etkin bir konuma gelmeye başladılar. Birçok şehirde, ülkenin her köşesinden gelen 600-1000 oyuncunun katılımlarıyla tapılan turnuvalar çok revaçta. Bu durum yalnız bizde mi? Olur mu hiç... İnsanlar akın akın tenise başlıyor, çocuklarını, doslarını da yanlarına çekerek... Uluslararası tenisin tepe yönetimi ITF yıl sonu itibariyle açıkladı: İTF tenis bünyesindeki; gençler, plaj tenisi, senyörler, v.s gibi tüm kategorilerde 1.450.000'den fazla kayıtlı oyuncu bulunuyormuş. İşte tenis! İTF'in tüm kurallarını aynen, sağını solunu deforme etmeden ve adapte etmeye kalkmadan uygulamak kusursuz başarının en hızlı yoludur!

DÜNYA TENİS SÖLENİ

"Mubadala" Dünya Tenis Şöleni: Senelerdir yıl sonlarında düzenlenen bu görsel turnuva 16-18 Aralık tarihleri arasında Abu Dabi şehrinin meşhur Zayed Sports City tesislerinde yine oynandı. Bu sene dünya 1 numarası Carlos Alcaraz yanında geçen senenin şampiyonu Casper Ruud, Andrey Rublev, dünya 3 numarası Stefanos Tsitsipas, İngiliz Cameron Norrie, Borna Coric ile kadınlarda dünya 2 numarası Ons Jabeur ve Emma Raducanu kortları tribünlerdeki festival havası arasında şenlendirdiler... Hep unuttuğumuz, "tenisin eğlence tarafının da ne kadar önemli olduğunu" tüm dünyaya göstermiş oldular. Teşekkürler!